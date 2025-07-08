Alerte INM : Démystification des rumeurs de tsunami et canicule extrême imminents

Alerte INM

Face à la multiplication des rumeurs alarmistes sur les réseaux sociaux, il est essentiel de faire preuve de discernement. Cet article se propose de démystifier deux d’entre elles : l’imminence d’un tsunami dévastateur et d’une canicule extrême. Ces prédictions, attribuées à l’Institut National de Météorologie (INM), ont suscité une vague d’inquiétude parmi la population. Pourtant, l’INM n’a émis aucune alerte officielle en ce sens. Alors, comment distinguer le vrai du faux ?

Comment éviter de tomber dans le piège de la désinformation ? Nous vous invitons à poursuivre votre lecture pour obtenir des réponses claires et précises.

L’INM dément les rumeurs de catastrophes naturelles imminentes

Face à la propagation de rumeurs alarmistes sur un supposé « tsunami », des tremblements de terre intenses et une canicule inédite, l’Institut national de la météorologie (INM) a tenu à clarifier la situation. Dans un communiqué officiel, l’INM a catégoriquement rejeté ces allégations, les qualifiant d’infondées et dénuées de toute base scientifique.

L’institution rappelle qu’elle assure une surveillance constante des conditions climatiques et géophysiques du pays, diffusant régulièrement des mises à jour fiables. Elle invite les citoyens et les médias à vérifier l’exactitude des informations météorologiques avant de les partager, afin d’éviter de semer l’inquiétude inutilement.

Le rôle crucial de l’INM dans la surveillance des conditions climatiques et géophysiques

L’INM joue un rôle essentiel en assurant une veille permanente sur les conditions météorologiques et géophysiques du pays. Grâce à ses canaux de communication diversifiés, l’institution diffuse régulièrement des mises à jour précises et fiables pour informer le public. L’INM insiste sur l’importance de se référer uniquement à ses données officielles pour éviter la propagation de fausses informations pouvant engendrer la panique.

En cette période estivale où les conditions climatiques peuvent être source d’inquiétude, l’INM réitère son engagement à fournir des informations exactes et actualisées, soulignant la nécessité d’une rigueur face à la désinformation.

Appel à la vigilance face à la désinformation météorologique

L’INM exhorte les citoyens et les médias à faire preuve de discernement face aux informations météorologiques circulant sur les réseaux sociaux. Il est crucial de vérifier l’authenticité de ces données avant de les diffuser, afin d’éviter la propagation de rumeurs infondées qui peuvent semer le trouble. L’institution insiste sur l’importance de se référer uniquement à ses bulletins officiels pour obtenir des informations précises et fiables.

En période estivale, où les conditions météorologiques peuvent être source d’anxiété, l’INM s’engage à fournir des mises à jour régulières et exactes, mettant en avant la nécessité d’une rigueur face à la désinformation.

Imen Haouari

Écrit par Imen Haouari

Imen Haouari est journaliste indépendante spécialisée dans l’actualité tunisienne. Ses articles couvrent un large spectre allant de la politique nationale aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux qui façonnent le quotidien du pays.

Attachée à une information claire et vérifiée, elle met un point d’honneur à décrypter les faits avec rigueur et neutralité. Sa plume analytique éclaire les grands événements tunisiens tout en donnant une place centrale aux voix citoyennes et aux réalités locales.