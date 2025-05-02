Alerte Météo au Maroc: pluies intenses attendues ce mercredi, les régions à risque dévoilées

La météo au Maroc s’annonce capricieuse ce mercredi avec des pluies intenses prévues sur plusieurs régions du pays. Un événement climatique qui suscite l’inquiétude et appelle à la vigilance. Quelles sont les zones à risque ? Comment se préparer face à ces intempéries ? Cet article vous apporte toutes les informations nécessaires pour affronter cette situation météorologique exceptionnelle.

Restez connectés pour découvrir les détails de cette alerte météo et les recommandations pour votre sécurité.

Prévisions météo du 30 avril 2025 : Ondées éparses et baisse des températures attendues

La Direction générale de la météorologie a dévoilé ses prévisions pour le mercredi 30 avril 2025. Des ondées éparses sont à prévoir sur l’est des provinces sahariennes, les plaines intérieures, l’Oriental, le Moyen Atlas, le Rif, la Méditerranée et le Nord-Ouest du pays. Cette situation pourrait perturber certaines activités dans ces régions. Par ailleurs, un phénomène de chasse-poussières ou de sables est attendu sur le Sud-Est et le sud de l’Oriental.

Les habitants devront également faire face à des rafales de vent assez fortes à localement fortes sur l’Oriental, le Haut Atlas, le Sud-Est et les côtes Sud. Enfin, une baisse générale des températures est annoncée.

Impacts des conditions météorologiques sur la vie quotidienne et les activités économiques

Les phénomènes de chasse-poussières ou de sables prévus sur le Sud-Est et le sud de l’Oriental pourraient affecter la visibilité, entravant ainsi les déplacements et certaines activités économiques. De plus, les rafales de vent assez fortes à localement fortes sur l’Oriental, le Haut Atlas, le Sud-Est et les côtes Sud pourraient causer des perturbations dans les transports aériens et maritimes.

Ces conditions météorologiques pourraient également avoir un impact sur les activités agricoles et touristiques. Il est donc recommandé aux habitants et aux professionnels de ces régions de prendre les mesures nécessaires pour minimiser les impacts potentiels de ces conditions atmosphériques.

Températures en chute libre et conditions maritimes agitées

La baisse des températures sera notable sur l’ensemble du territoire. Les minimales oscilleront entre 08/12°c sur l’Atlas et le Rif, 15/21°c sur l’extrême Sud-Est et l’est des provinces sahariennes et 12/16°c ailleurs. Cette chute thermique pourrait affecter certaines activités de plein air. En mer, les conditions seront variables.

La Méditerranée et le Détroit connaîtront une mer peu agitée à agitée, tout comme la zone entre Tan Tan et Boujdour. Ailleurs, la mer sera peu agitée à agitée, devenant localement agitée à forte l’après-midi. Ces conditions pourraient impacter la navigation, la pêche et les loisirs balnéaires. Il est donc conseillé aux professionnels et amateurs de rester vigilants.