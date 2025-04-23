Alerte Météo au Maroc : vents violents attendus ce lundi, soyez prêts !

La météo au Maroc est sur le point de prendre un tournant dramatique. Des vents violents sont attendus ce lundi, mettant en alerte les habitants et les autorités locales. La sécurité de tous est une priorité absolue et il est crucial d’être préparé à affronter ces conditions météorologiques extrêmes. Cet article vous fournira des informations détaillées sur la situation actuelle, ainsi que des conseils pratiques pour vous aider à vous protéger et à protéger vos proches.

Restez informés et soyez prêts à faire face à cette tempête imminente.

Prévisions météo du 21 avril 2025 : un lundi sous le signe de la diversité climatique

La Direction générale de la météorologie annonce une journée du lundi 21 avril 2025 marquée par une variété de conditions météorologiques à travers le pays. Des nuages bas denses sont attendus sur le Rif et le Nord-Ouest extrême, tandis que le Haut Atlas et l’extrême Sud bénéficieront d’un ciel légèrement à occasionnellement nuageux.

Des formations brumeuses sont prévues en matinée et en soirée sur l’Oriental, les plaines du Nord et le nord des provinces du Sud. Les régions du Sud-Est et du Sud connaîtront un temps relativement chaud. Des rafales de vent seront ressenties sur les côtes centrales et à l’Est et l’Ouest des provinces sahariennes.

Impacts des conditions météorologiques sur les habitants du Maroc

Les conditions climatiques variées au Maroc ont des implications directes sur la vie quotidienne de ses habitants. Dans le Sud-Est et le Sud, où les températures sont assez élevées, les résidents doivent s’adapter à la chaleur intense. Les rafales de vent sur les côtes centrales et dans l’Est et l’Ouest des provinces sahariennes peuvent perturber les activités de plein air et le transport maritime.

De plus, les chasse-poussières locales dans les provinces sahariennes et l’extrême Sud-Est peuvent affecter la qualité de l’air et la visibilité, ce qui peut avoir des conséquences sur la santé et les déplacements. Enfin, les variations de température entre le Sud-Est, les provinces du Sud et le reste du pays nécessitent une adaptation vestimentaire constante.

Températures et conditions maritimes : un aperçu détaillé

Les températures minimales prévues varient entre 01/07°C sur les Haut et Moyen Atlas, le Rif, les Hauts plateaux de l’Oriental et les plateaux de phosphates. Sur le Souss, l’extrême Sud-Est et les provinces sahariennes, elles oscilleront entre 11/17°C, tandis qu’elles seront de 07/13°C dans les autres régions. Une baisse des températures est attendue sur le Sud-Est et les provinces du Sud, avec une hausse dans les autres zones.

En ce qui concerne les conditions maritimes, la mer sera peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le Détroit et entre Cap Spartel et Mohammedia. Entre Cap Tafelney et Tan-Tan, elle sera agitée à forte, voire très forte par moments.