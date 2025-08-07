Alerte météo : Canicule intense attendue dans les wilayas de Relizane et Chlef ce jeudi et vendredi

Préparez-vous à affronter une vague de chaleur intense dans les wilayas de Relizane et Chlef. Les prévisions météorologiques annoncent une canicule exceptionnelle pour ce jeudi et vendredi. Un événement climatique qui pourrait marquer l’été 2025 par sa sévérité.

Restez connectés pour obtenir des conseils pratiques sur comment se protéger de la chaleur, ainsi que des mises à jour régulières sur l’évolution de cette situation météorologique extrême.

Alerte canicule : l’Office national de météorologie prévoit des températures élevées à Relizane et Chlef

L’Office national de météorologie a émis un bulletin météorologique spécial (BMS), mettant en garde contre une vague de chaleur intense qui frappera les wilayas de Relizane et Chlef ce jeudi et vendredi.

Selon le BMS, la température pourrait grimper jusqu’à 44 degrés Celsius dans ces régions, avec des minimales variant entre 26 et 30 degrés. Cette alerte, classée en vigilance « Orange », est valable du jeudi 7 août au vendredi 8 août 2025.

Zones concernées et niveau de vigilance

La canicule, classée en alerte « Orange », ciblera spécifiquement les wilayas de Relizane et Chlef. Ce niveau d’alerte, juste avant le rouge, signifie que les conditions météorologiques peuvent avoir un impact significatif sur la santé et nécessitent une vigilance accrue.

Les habitants sont donc invités à prendre des mesures préventives pour éviter les coups de chaleur, comme s’hydrater régulièrement, éviter les efforts physiques intenses et rester autant que possible à l’ombre ou dans des lieux climatisés. Cette vague de chaleur, avec des températures oscillant entre 26 et 44 degrés Celsius, est attendue du jeudi 7 août au vendredi 8 août 2025.

Impact des températures extrêmes sur la vie quotidienne

Ces températures caniculaires, oscillant entre 26 et 44 degrés Celsius, pourraient perturber considérablement la vie quotidienne dans les wilayas de Relizane et Chlef. Les activités extérieures pourraient être limitées en raison du risque élevé de déshydratation et de coups de chaleur. De plus, ces conditions météorologiques extrêmes pourraient affecter le fonctionnement des infrastructures, notamment l’approvisionnement en eau et en électricité.

Il est donc crucial que les habitants prennent toutes les précautions nécessaires pour se protéger de cette vague de chaleur intense, comme rester à l’intérieur pendant les heures les plus chaudes de la journée, s’hydrater régulièrement et éviter toute activité physique intense.