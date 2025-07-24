Alerte météo : chaleur intense et orages attendus dans plusieurs wilayas, soyez prêts !

L’été 2025 s’annonce particulièrement intense sur le plan météorologique. Plusieurs wilayas sont en effet sous la menace d’une chaleur accablante et de violents orages. Une situation qui nécessite une préparation adéquate pour faire face aux éventuelles conséquences. Cet article vous apportera toutes les informations nécessaires pour comprendre ce phénomène climatique et vous aidera à prendre les mesures appropriées pour protéger votre famille et vos biens.

Restez informés, soyez prêts et prenez soin de vous pendant cette période de conditions météorologiques extrêmes.

Canicule persistante dans plusieurs wilayas du pays

Une vague de chaleur intense est attendue jeudi dans plusieurs wilayas du pays, selon un bulletin météorologique spécial (BMS) émis par l’Office national de météorologie.

Jeudi, la canicule s’étendra aux wilayas de Batna, M’Sila, Biskra, El M’ghaïr, El-Oued, Timimoun, In Salah, Adrar et Bordj Badji Mokhtar. Parallèlement, des précipitations orageuses sont prévues dans certaines régions, tandis que des vagues importantes sont attendues sur les côtes de villes comme Skikda, Jijel, Béjaïa, Azzefoune, Dellys, Alger et Bouharoun.

Prévisions de pluies orageuses dans diverses régions

En parallèle à la canicule, des précipitations orageuses sont attendues dans plusieurs régions du pays. Selon le BMS, In Salah, Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam seront particulièrement touchés par ces pluies orageuses.

De plus, des orages sont prévus sur les wilayas de Médéa, Aïn Defla, Tissemsilt, Tiaret, Saïda, Sidi Bel Abbès, Naâma, El-Bayad, Béchar, El Menia, In Salah, Adrar, Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam. Ces conditions météorologiques pourraient entraîner des perturbations locales et il est recommandé aux habitants de ces régions de rester vigilants.

Hautes vagues attendues sur les côtes de plusieurs villes

Outre la canicule et les orages, le BMS prévoit également des vagues importantes sur les côtes de certaines villes. Skikda, Jijel, Béjaïa, Azzefoune, Dellys, Alger et Bouharoun sont particulièrement concernées par ce phénomène. Ces hautes vagues pourraient avoir un impact significatif sur les activités côtières, notamment la pêche et le tourisme.

Les habitants et les professionnels du secteur sont donc appelés à faire preuve de prudence. Il est recommandé d’éviter les sorties en mer durant cette période et de respecter les consignes de sécurité émises par les autorités locales.