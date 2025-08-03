Alerte météo en Tunisie : soirée tumultueuse avec orages, grêle et vents violents à prévoir

La Tunisie se prépare à affronter une soirée météorologique particulièrement agitée. Des orages, de la grêle et des vents violents sont attendus sur l’ensemble du territoire. Cette situation exceptionnelle suscite une grande inquiétude parmi les habitants et les autorités locales qui appellent à la prudence.

Dans cet article, nous vous donnerons toutes les informations nécessaires pour comprendre ce phénomène météorologique et comment s’y préparer au mieux. Restez connectés pour suivre en temps réel l’évolution de cette alerte météo en Tunisie.

Alerte météo : Orages et grêle attendus ce soir

L’Institut National de la Météorologie (INM) prévoit une activité orageuse intense en fin de journée et au début de la nuit, principalement dans les régions centrales et certaines zones du nord du pays. Ces perturbations météorologiques seront accompagnées de précipitations et de chutes de grêle localisées.

Par ailleurs, un vent d’est assez fort est attendu sur le sud, avec des phénomènes locaux de sable et des rafales pouvant temporairement dépasser 60 km/h, surtout lors des orages.

Conditions de vent et d’état de la mer : Prévisions détaillées

L’INM met en garde contre un vent de secteur Est particulièrement puissant sur le sud du pays, capable de soulever des tourbillons de sable. Les rafales pourraient même atteindre ponctuellement les 60 km/h, surtout lors des orages. Dans le reste du pays, le vent devrait être plus clément, oscillant entre faible et modéré.

Quant à l’état de la mer, il sera relativement calme dans le golfe de Hammamet et sur la côte du Sahel. Cependant, les navigateurs doivent s’attendre à une mer agitée à moutonneuse sur le reste du littoral. Ces conditions météorologiques peuvent évoluer rapidement, il est donc recommandé de rester vigilant.

Prévisions des températures nocturnes : Des variations significatives attendues

En ce qui concerne les températures nocturnes, l’INM prévoit une certaine variabilité à travers le pays. Dans le nord, le centre et le sud-est, les thermomètres devraient afficher des valeurs oscillant entre 22°C et 27°C. Cependant, dans le sud-ouest, la chaleur sera plus intense avec des températures atteignant entre 28°C et 33°C.

Ces variations de température pourraient être exacerbées par les orages et les vents forts prévus. Il est donc conseillé aux habitants de ces régions de se préparer en conséquence, notamment en veillant à une bonne hydratation et en évitant toute exposition prolongée au soleil durant les heures les plus chaudes.