Alerte Météo en Tunisie : Tourbillons de sable et vents violents prévus ce soir dans le sud, soyez prêts!

La Tunisie se prépare à affronter une météo extrême ce soir, avec des tourbillons de sable et des vents violents attendus dans le sud du pays. Les conditions météorologiques peuvent changer rapidement et sans avertissement, il est donc crucial d’être bien informé et prêt à agir en conséquence. Cet article vous fournira toutes les informations nécessaires pour comprendre la situation actuelle et comment vous protéger efficacement.

Restez connectés pour recevoir les dernières mises à jour sur cette alerte météo en Tunisie.

Prévisions météo : Soirée instable et nuages denses attendus ce vendredi

La soirée de ce vendredi s’annonce mouvementée sur le plan météorologique dans certaines parties du pays. Les hauteurs de l’ouest, du nord et du centre seront enveloppées de nuages épais, avec des averses sporadiques en fin de journée et au début de la nuit. Toutefois, un éclaircissement progressif du ciel est prévu sur la majorité des régions.

L’Institut national de la météorologie (INM) prévoit également des vents du nord sur le nord du pays, tandis que des vents de l’est souffleront sur le centre et le sud. Ces vents pourraient être accompagnés de rafales atteignant temporairement 60 km/h, provoquant des tourbillons de sable locaux et réduisant la visibilité.

Vents forts et tourbillons de sable dans le sud : l’INM appelle à la prudence

Les prévisions de l’Institut national de la météorologie (INM) indiquent que les vents du nord affecteront principalement le nord du pays, tandis que les vents de l’est seront ressentis sur le centre et le sud. Bien que généralement faibles à modérés sur le nord et le centre, ces vents pourraient se montrer relativement forts, voire localement violents dans le sud.

Des rafales dépassant temporairement les 60 km/h sont attendues, accompagnées de tourbillons de sable locaux qui pourraient réduire considérablement la visibilité. L’INM recommande donc aux usagers de la route, en particulier dans les zones sahariennes et désertiques, d’être particulièrement prudents. Les pêcheurs sont également invités à faire preuve de vigilance sur les côtes nord du pays.

Appel à la vigilance sur les routes et en mer : les recommandations de l’INM

L’Institut national de la météorologie (INM) insiste sur la nécessité d’une prudence accrue, notamment pour les conducteurs dans les régions sahariennes et désertiques, face aux vents de sable qui peuvent réduire considérablement la visibilité. Les pêcheurs opérant sur les côtes nord du pays sont également appelés à faire preuve de vigilance en raison des conditions maritimes agitées.

En ce qui concerne les températures nocturnes, elles oscilleront entre 24°C et 29°C dans la plupart des régions, descendront jusqu’à 21°C sur les hauteurs de l’ouest et atteindront jusqu’à 31°C dans l’extrême sud.