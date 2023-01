Alerte météo : Les pluies et les chutes de neige continueront sur plusieurs wilayas d’Algérie jusqu’à jeudi

Les wilayas algériennes seront affectées par des précipitations sous forme de pluies, averses orageuses et chutes de grêle à partir de mercredi. C’est ce qu’indique un bulletin météorologique spécial (BMS) de niveau de vigilance orange, émis par l’Office national de la météorologie (ONM).

Les wilayas concernées par cette perturbation atmosphérique sont Chlef, Ain Defla, Tipasa, Alger, Blida, Médéa, Bouira, Boumerdes, Tizi-Ouzou, Bejaia, Jijel, Nord de Sétif, Skikda et Annaba.

Les quantités de pluies attendues sont estimées entre 20 et 40 mm, pouvant atteindre ou dépasser localement 50 mm, durant la validité du BMS, en cours et s’étalant jusqu’à jeudi à 12h00.

Tlemcen, Ain Témouchent, Oran, Mostaganem, Relizane, Mascara et Sidi Bel Abbes sont également concernées par les prévisions.

Les quantités prévues pour ces wilayas sont estimées entre 20 et 40 mm durant la validité du BMS.

Chutes de neige sur les reliefs atteignant ou dépassant les 800 mètres d’altitude

Des chutes de neige continueront d’affecter les reliefs atteignant ou dépassant les 800 mètres d’altitude de plusieurs wilayas du Nord du pays.

Le Bulletin météorologique spécial (BMS) émis par l’Office national de la météorologie (ONM) indique que les wilayas concernées par ce BMS de niveau de vigilance « Orange » sont Ain Defla, Blida, Médéa, Boumerdes, Tizi-Ouzou, Bejaïa, Jijel, Mila, Sétif, Bordj Bou Arreridj et Bouira.



L’épaisseur de neige prévue est estimée entre 10 et 20 cm durant la validité du BMS qui court du mercredi à 15h00 au jeudi à 12h00.

Des chutes de neige affecteront également les wilayas de Tlemcen, Sidi Bel Abbes, Saïda, Naâma, El Bayadh, Tiaret, Tissemsilt, Laghouat, Djelfa, M’sila, Batna, Khenchela, Tébessa, Oum El Bouaghi, Souk Ahras, Guelma, Constantine et Skikda.

La validité de ce BMS cours du mercredi à 18h00 au jeudi 26 Janvier à 15h00 avec une épaisseur de la neige estimée entre 10 et 15 cm.

Précautions à prendre pour s’adapter aux conditions météorologiques

Les autorités algériennes ont invité la population à prendre des précautions pour s’adapter aux conditions météorologiques, notamment pour les voyageurs. Ils sont invités à prendre des dispositions pour réduire les risques de glissement et de chute, en raison des pluies et de la neige. Les automobilistes sont également invités à réduire leur vitesse en raison de la circulation difficile et à rester vigilants face aux éventuels dangers sur les routes.

Les autorités algériennes ont également recommandé aux citoyens de se préparer à de possibles coupures de courant dues aux conditions météorologiques, et de s’abstenir de se rendre aux montagnes en raison des risques possibles. Les autorités ont également demandé aux citoyens de limiter leur déplacement durant cette période et de rester à l’abri des intempéries.