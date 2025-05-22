Alerte Météo Maroc: menace d’orages imminents ce lundi, soyez prêts!

Le Maroc, pays aux multiples facettes et climats variés, est sur le point de connaître une nouvelle perturbation météorologique. En effet, des orages sont attendus ce lundi, selon les dernières prévisions. Un événement qui pourrait bouleverser le quotidien des habitants et nécessite une préparation adéquate. Cet article vous fournira toutes les informations nécessaires pour faire face à cette situation.

Restez connectés pour en savoir plus sur ces menaces d’orages imminents au Maroc et comment vous y préparer efficacement.

Prévisions météo du 19 mai 2025 : Chaleur, brume et chasse-poussières au Maroc

La Direction générale de la météorologie annonce une journée assez chaude ce lundi 19 mai 2025, particulièrement à l’Est des provinces sahariennes, dans le Sud-Est et le Sud de l’Oriental. Des ondées et orages isolés sont attendus sur les Haut et Moyen Atlas ainsi que sur les Hauts plateaux Orientaux. Les plaines atlantiques entre Kenitra et Safi pourraient connaître une bruine matinale, tout comme les côtes entre Sidi Ifni et Tarfaya. Des formations brumeuses sont prévues sur les plaines Nord et Centre et sur le Nord des provinces Sud.

Le Sud de l’Oriental, le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes seront sujets à des chasses-poussières locales. Enfin, une hausse des températures est attendue sur les régions Centre et Sud et le Sud de l’Oriental, tandis qu’une baisse est prévue ailleurs.

Orages et pluies isolées : les régions concernées

Les Haut et Moyen Atlas ainsi que les Hauts plateaux Orientaux devraient être le théâtre d’ondées et d’orages isolés ce lundi 19 mai 2025. Par ailleurs, une bruine matinale est à prévoir sur les plaines atlantiques entre Kenitra et Safi, ainsi que sur les côtes entre Sidi Ifni et Tarfaya. Les températures minimales oscilleront entre 09/15°C sur l’Atlas et le Rif, de 15/20°C sur le Nord-Ouest des provinces sahariennes et le Sud-Est et de 12/18°C ailleurs.

Quant aux maximales, elles seront en hausse sur les régions Centre et Sud et le Sud de l’Oriental, mais en baisse dans les autres régions. Enfin, la mer sera belle à peu agitée en Méditerranée, et peu agitée à agitée sur le détroit et le long du littoral Atlantique.

Conditions maritimes : Méditerranée calme, Atlantique agité

Les conditions maritimes prévues pour ce lundi 19 mai 2025 sont plutôt clémentes en Méditerranée avec une mer belle à peu agitée. Cependant, les navigateurs devront faire preuve de prudence sur le détroit et le long du littoral Atlantique où la mer sera peu agitée à agitée. Ces prévisions sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques.

Il est donc recommandé aux usagers de la mer de se tenir informés régulièrement des bulletins météo. Enfin, des rafales de vent localement assez fortes sont attendues sur le Sud de l’Oriental, les Haut et Moyen Atlas et sur les côtes Centre et Sud.