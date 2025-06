Alerte Météo Maroc: pluies intenses attendues ce vendredi, soyez prêts!

Préparez-vous, le Maroc s’apprête à affronter des conditions météorologiques difficiles. En effet, ce vendredi, le pays sera sous l’emprise de pluies intenses, selon les dernières prévisions météorologiques. Un événement qui pourrait perturber votre quotidien et nécessite une préparation adéquate. Dans cet article, nous vous fournirons toutes les informations nécessaires pour faire face à cette situation.

Restez connectés pour en savoir plus sur ces conditions météorologiques exceptionnelles et comment vous y préparer efficacement.

Prévisions météo du vendredi 13 juin 2025 : un aperçu détaillé

La Direction générale de la météorologie a établi les prévisions pour le vendredi 13 juin 2025, couvrant l’ensemble du territoire. Le Sud de l’Oriental, le Sud-Est et le Sud et l’Est des provinces Sahariennes connaîtront une chaleur modérée. L’Oriental sera marqué par des nuages instables avec quelques pluies éparses et orages isolés.

Les côtes Nord et Centre ainsi que le Nord des provinces Sud verront des nuages bas fréquents en matinée et la nuit, accompagnés de brume locale ou bruine. Des rafales de vent assez fortes souffleront sur l’Oriental, le Sud-Est, les plaines Centre et les provinces Sud, provoquant des chasses-poussières. Les températures minimales varieront entre 9°C dans le Rif et l’Atlas et 26°C dans l’extrême Sud du pays.

Zoom sur les conditions météorologiques du 13 juin 2025

Le Sud de l’Oriental, le Sud-Est et les régions Sud et Est des provinces Sahariennes s’attendront à une hausse notable de la température. L’Oriental sera sous l’emprise de nuages instables, occasionnant des pluies éparses et des orages sporadiques. Les côtes Nord et Centre ainsi que le Nord des provinces Sud seront enveloppés de nuages bas fréquents durant la matinée et la nuit, avec une possible apparition de brume locale ou bruine.

Des vents forts souffleront sur l’Oriental, le Sud-Est, les plaines Centre et les provinces Sud, engendrant des chasses-poussières. Les températures minimales oscilleront entre 9°C dans le Rif et l’Atlas et 26°C dans l’extrême Sud du pays.

Focus sur les températures minimales et conditions maritimes du 13 juin 2025

Les températures minimales prévues pour le vendredi 13 juin 2025 seront de l’ordre de 22 à 26°C dans l’extrême Sud, le Sud-Est, la vallée de Moulouya et le Sud de l’Oriental. Le Rif et l’Atlas connaîtront des températures plus fraîches, entre 9 et 12°C, tandis que le reste du pays se situera entre 13 et 18°C.

Ces valeurs resteront stables par rapport à la veille. En ce qui concerne les conditions maritimes, la mer sera calme à légèrement agitée en Méditerranée et sur le Détroit. Cependant, le littoral entre Cap Sim et Sidi Ifni connaîtra une mer allant de légèrement agitée à forte localement.