Alerte Météo Maroc: Températures élevées et orages imminents ce lundi, soyez prêts!

Le Maroc se prépare à affronter des conditions météorologiques extrêmes ce lundi. Des températures élevées, combinées à des orages imminents, promettent de perturber la vie quotidienne dans tout le pays. Les citoyens sont invités à prendre les précautions nécessaires pour faire face à ces conditions climatiques inhabituelles. Cet article vous fournira toutes les informations essentielles sur cette alerte météo et vous aidera à vous préparer efficacement.

Restez connectés pour en savoir plus sur les prévisions météorologiques détaillées, les zones les plus touchées et les mesures de sécurité à adopter.

Prévisions météo du 02 juin 2025 : Un lundi sous le signe de la chaleur et des orages isolés

La Direction générale de la météorologie annonce un début de semaine marqué par une chaleur modérée à intense sur l’Oriental, le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes pour ce lundi 02 juin 2025. Des formations brumeuses sont attendues en matinée et en soirée sur le nord-ouest des provinces Sud, les plaines Nord et Centre, le Saïss, les plateaux de phosphates et d’Oulmès ainsi que la rive méditerranéenne.

Le Moyen Atlas pourrait connaître des ondées et des orages isolés. Par ailleurs, des rafales de vent assez fortes sont prévues sur les hauts plateaux orientaux et les provinces sahariennes, accompagnées de chasse-poussières locales.

Conditions atmosphériques spécifiques et températures minimales

Les régions du nord-ouest des provinces Sud, les plaines Nord et Centre, le Saïss, les plateaux de phosphates et d’Oulmès ainsi que la rive méditerranéenne seront enveloppées de brume en début et fin de journée. Le Moyen Atlas sera le théâtre d’ondées et d’orages sporadiques. Des vents soutenus souffleront sur les hauts plateaux orientaux et les provinces sahariennes, provoquant des tourbillons de poussière locaux.

Les températures minimales oscilleront entre 24/30 °C dans l’extrême Sud, 17/23 °C sur l’Oriental, le Sud-Est et les régions Est des provinces sahariennes, 11/16 °C sur l’Atlas et 14/20 °C ailleurs dans le pays.

Diminution des températures journalières et état de la mer

Une baisse des températures journalières est attendue sur l’ensemble du territoire. En Méditerranée et sur le Détroit, les conditions maritimes seront relativement calmes avec une mer belle à peu agitée.

Cependant, le long du littoral, la mer sera légèrement plus mouvementée, oscillant entre un état peu agité à agité. Ces prévisions météorologiques sont susceptibles d’évoluer et il est recommandé aux usagers de la mer de rester vigilants.