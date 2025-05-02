Alerte Météo Maroc: Tempête imminente avec pluies torrentielles et vents violents ce jeudi

Le Maroc se prépare à affronter une tempête d’une intensité rare. Des pluies torrentielles et des vents violents sont attendus ce jeudi, selon les dernières prévisions météorologiques. Un événement climatique qui pourrait avoir des conséquences significatives sur le pays. Dans cet article, nous vous donnerons toutes les informations nécessaires pour vous préparer au mieux à cette situation exceptionnelle.

Restez connectés pour suivre l’évolution de la situation en temps réel et découvrir nos conseils pour faire face à cette tempête imminente.

Prévisions météo du 1er mai 2025 : un aperçu détaillé pour le Maroc

La Direction générale de la météorologie a publié ses prévisions pour le jeudi 1er mai 2025, une information cruciale pour les résidents et les touristes au Maroc. Ces données permettent d’anticiper les conditions climatiques et d’adapter en conséquence les activités quotidiennes ou les plans de voyage. Selon ces prévisions, des averses orageuses accompagnées de grêle sont attendues sur le Sud-Est, les Haut et Moyen Atlas, l’Oriental et l’Est du Rif.

Des pluies éparses toucheront également le reste du Rif, la Méditerranée, le Saiss et les régions au Nord de Rabat. Les températures varieront entre 8°C et 21°C selon les régions, avec une baisse notable dans le Sud-Est et le Sud de l’Oriental. Enfin, la mer sera agitée sur certaines côtes.

Conditions météorologiques du 1er mai 2025 : un focus sur les régions marocaines

Températures et conditions maritimes prévues pour le 1er mai 2025

