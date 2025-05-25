Alerte Météo : Orages et pluies intenses attendus dans l’Est et le Sud dès ce vendredi

Préparez-vous à sortir les parapluies ! Les prévisions météorologiques annoncent des orages et des pluies intenses dans l’Est et le Sud de la France dès ce vendredi. Un événement climatique qui pourrait perturber votre week-end. Restez informés et découvrez dans cet article toutes les informations nécessaires pour anticiper ces conditions météorologiques exceptionnelles. Quelles sont les régions concernées ? À quelle intensité s’attendre ? Comment se préparer efficacement ?

Autant de questions auxquelles nous répondrons pour vous aider à traverser au mieux cette période d’intempéries.

Prévisions météo : Pluies et orages attendus dans l’Est et le Sud du pays

Un Bulletin Météorologique Spécial (BMS) émis par l’Office National de la Météorologie prévoit des conditions météorologiques perturbées pour ce vendredi et samedi dans plusieurs wilayas de l’Est et du Sud du pays. Des pluies, parfois sous forme d’averses orageuses, accompagnées de chutes de grêle et de rafales de vent sont attendues. Les wilayas concernées, placées en vigilance « Orange », incluent Djelfa, Ouled Djellal, Biskra, Batna, Oum El Bouaghi, Khenchela et Tébessa.

Les précipitations devraient osciller entre 30 et 40 mm, pouvant localement atteindre ou dépasser 60 mm, notamment sur les Aurès. D’autres régions comme El-Meghaïer, Laghouat, M’Sila, Bordj Bou Arreridj, le Sud de Sétif, Mila, Constantine, Guelma et Souk Ahras devraient également être touchées avec des quantités de pluies comprises entre 20 et 30 mm.

Alerte météo : Vigilance « Orange » pour plusieurs wilayas

Le BMS, placé en vigilance « Orange », a été émis par l’Office National de la Météorologie pour alerter sur des conditions climatiques potentiellement dangereuses. Il est valide de vendredi à 15h00 jusqu’à samedi à 09h00. Les régions concernées sont Djelfa, Ouled Djellal, Biskra, Batna, Oum El Bouaghi, Khenchela et Tébessa où les précipitations pourraient atteindre ou dépasser 60 mm, notamment dans la région des Aurès.

D’autres wilayas comme El-Meghaïer, Laghouat, M’Sila, Bordj Bou Arreridj, le Sud de Sétif, Mila, Constantine, Guelma et Souk Ahras sont également sous surveillance avec des pluies prévues entre 20 et 30 mm, pouvant localement dépasser 40 mm.

Quantités de pluies attendues : détails par wilaya

Le BMS précise les quantités de pluies attendues dans chaque région. Ainsi, pour Djelfa, Ouled Djellal, Biskra, Batna, Oum El Bouaghi, Khenchela et Tébessa, les cumuls de précipitations devraient varier entre 30 et 40 mm, avec des pics pouvant atteindre ou dépasser 60 mm, particulièrement dans la région des Aurès.

Pour les wilayas d’El-Meghaïer, Laghouat, M’Sila, Bordj Bou Arreridj, le Sud de Sétif, Mila, Constantine, Guelma et Souk Ahras, les prévisions annoncent des pluies comprises entre 20 et 30 mm, susceptibles de dépasser localement 40 mm. La validité du BMS s’étend de vendredi à 15h00 au samedi à 03h00 pour ces dernières régions.