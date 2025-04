Alerte Météo : Pluies torrentielles et débordements d’oueds, les régions à risque dévoilées

Face à l’augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes, la vigilance est de mise. Les pluies torrentielles et les débordements d’oueds sont des événements qui peuvent causer des dommages considérables et mettre en danger des vies humaines. Il est donc crucial de connaître les régions à risque pour se préparer au mieux face à ces situations.

Cet article vous informera sur les zones géographiques susceptibles d’être touchées par ces intempéries. Restez connectés pour découvrir les dernières mises à jour et conseils pour faire face à ces conditions météorologiques défavorables.

Des pluies torrentielles s’abattent sur Kasserine et d’autres municipalités

Le samedi 5 avril 2025, la ville de Kasserine a été le théâtre de fortes précipitations qui ont également touché plusieurs autres municipalités de la région. Les communes de Regueb et du Nouveau Souk à Sidi Bouzid n’ont pas été épargnées par ces intempéries. Selon des sources locales, l’ampleur des pluies a provoqué l’écoulement de nombreux oueds et la formation de flaques d’eau dans les champs et sur certaines routes agricoles non aménagées.

Des chutes de grêle ont également été signalées dans plusieurs régions. Ces conditions météorologiques ont causé des perturbations temporaires, rendant certaines voies impraticables en raison de l’accumulation d’eau, notamment dans les zones rurales.

Formation de mares d’eau suite à l’écoulement des oueds

Perturbations causées par les conditions météorologiques

