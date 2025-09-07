Alerte Météo : Soirée tumultueuse avec orages et pluies, les régions à surveiller de près

Préparez-vous à une soirée agitée ! Les prévisions météorologiques annoncent des orages et des pluies intenses sur certaines régions. Un événement climatique qui pourrait perturber vos plans de soirée et nécessite une vigilance accrue.

Dans cet article, nous vous dévoilerons les zones à surveiller de près pour anticiper au mieux ces conditions météorologiques tumultueuses. Restez connectés pour connaître les dernières mises à jour et conseils pour faire face à cette situation.

Prévisions météo : Soirée orageuse attendue dans plusieurs régions

Selon l’Institut national de la météorologie, une activité orageuse intense est prévue ce soir dans les régions du centre-ouest, du nord-ouest et du sud-ouest. Ces orages pourraient être accompagnés de pluies abondantes et de grêlons dans certaines zones limitées. Le vent, provenant du sud, pourrait atteindre des rafales de plus de 70 km/h lors du passage des cellules orageuses.

Les températures nocturnes devraient osciller entre 23 et 33°C selon les régions. La mer sera agitée dans la région de Serta tandis que le reste des côtes connaîtra une mer peu agitée à calme.

Impact des conditions météorologiques sur l’est du centre et le sud

Les prévisions indiquent que ces orages se déplaceront progressivement vers certaines zones de l’est du centre et du sud en début de nuit. Ces régions pourraient connaître des pluies abondantes et des chutes de grêle localisées.

Après le passage de ces orages, le ciel deviendra partiellement nuageux dans la majorité des régions. Il est donc recommandé aux habitants de ces zones d’être vigilants et de prendre les mesures nécessaires pour minimiser les impacts potentiels de ces conditions météorologiques.

Conditions maritimes et températures nocturnes : variations régionales

La mer sera agitée dans la région de Serta, tandis que le reste des côtes connaîtra une mer plus calme. Le vent du sud, généralement faible à modéré, pourrait se renforcer temporairement avec des rafales dépassant les 70 km/h lors du passage des orages.

En ce qui concerne les températures nocturnes, elles varieront entre 23 et 28°C au nord, au centre et au sud-est. Dans les autres régions, elles oscilleront entre 28 et 33°C. Il est donc conseillé aux résidents de ces zones d’adapter leurs activités et leur habillement en fonction de ces prévisions météorologiques.