Alerte Météo : Tempête imminente ce lundi au Maroc, préparez-vous aux orages et rafales de vent

Le ciel marocain se prépare à gronder ce lundi. Une tempête majeure est en effet attendue, avec son lot d’orages et de rafales de vent. Les conditions météorologiques s’annoncent particulièrement difficiles et pourraient perturber le quotidien des habitants ainsi que les activités économiques du pays. Il est donc essentiel de se préparer à affronter ces intempéries.

Cet article vous fournira toutes les informations nécessaires pour anticiper au mieux cette situation exceptionnelle. Restez connectés pour suivre l’évolution de la situation et découvrir nos conseils pratiques pour faire face à cette alerte météo.

Prévisions météo du 08 septembre 2025 : Brumes et nuages bas attendus sur les côtes et plaines Nord et Centre

La Direction générale de la météorologie annonce pour ce lundi 08 septembre 2025, une météo marquée par des formations brumeuses et des nuages bas denses sur les côtes et les plaines du Nord et du Centre.

Des averses orageuses sont également prévues sur l’Atlas, le Sud-Est, l’Oriental et les provinces sahariennes. Le vent soufflera en rafales assez fortes sur l’Atlas, le Nord des provinces Sud et sur les côtes Centre. Les températures minimales varieront entre 24/29°c sur le Sud-Est et l’intérieur des provinces Sud, 11/17°c sur les reliefs et le Sud de l’Oriental et 19/25°c ailleurs.

Une hausse des températures est attendue sur le Sud-Est tandis qu’une baisse est prévue ailleurs. Enfin, la mer sera belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

Orages et vents forts prévus sur plusieurs régions

