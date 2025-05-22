Alerte météo : vague de chaleur exceptionnelle à 38°C attendue demain en Tunisie

Préparez-vous à transpirer ! Une vague de chaleur exceptionnelle est sur le point de s’abattre sur la Tunisie. Les températures pourraient atteindre des sommets inédits, avec un mercure qui grimpera jusqu’à 38°C. Un événement météorologique majeur qui pourrait bien marquer les esprits et les corps. Alors que l’été bat son plein, cette hausse spectaculaire des températures promet de bouleverser le quotidien des Tunisiens.

Restez connectés pour découvrir comment se préparer au mieux à cette canicule sans précédent et comment elle pourrait impacter votre vie quotidienne.

Prévisions météorologiques : L’été s’installe en Tunisie

La Tunisie se prépare à accueillir l’été, avec des températures qui commencent à grimper. D’après les dernières prévisions de l’Observatoire tunisien de la météo et du climat, le lundi 19 mai 2025 sera marqué par un temps chaud et ensoleillé sur une grande partie du territoire. Les régions intérieures et méridionales connaîtront des températures maximales oscillant entre 30°C et 38°C.

Cependant, certaines zones côtières du nord et de l’est bénéficieront d’un climat légèrement plus doux, avec des températures variant entre 26°C et 30°C.

Hausse des températures prévue pour le mardi 20 mai 2025

Le mardi 20 mai 2025, la chaleur s’accentuera davantage en Tunisie. Selon l’Observatoire tunisien de la météo et du climat, les régions centrales et méridionales du pays connaîtront une hausse significative des températures, dépassant les 35°C.

Par contre, les régions côtières du nord et de l’est, ainsi que les hauts de l’ouest, bénéficieront d’un temps plus clément. Ces zones, incluant Kerkennah, Mahdia, Chebba, Salakta, Kélibia, El Haouaria, le littoral de Bizerte, Tabarka, Thala, Makthar et Kesra, afficheront des températures plus modérées, oscillant entre 26°C et 30°C.

Un rafraîchissement attendu à partir du mercredi 21 mai

Après une montée des températures, un changement de temps est prévu dès le mercredi 21 mai. Selon les données de l’Observatoire tunisien de la météo et du climat, une baisse notable des températures touchera progressivement la plupart des régions, notamment le nord du pays.

En fin de semaine, le climat deviendra plus instable avec le retour des précipitations dans plusieurs régions. Les habitants sont donc invités à se préparer à ces variations climatiques et à adapter leurs activités en conséquence.