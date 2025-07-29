Alerte météo : vents violents et tempête de sable au Sud, soyez prudents ce soir

La météo est un facteur imprévisible qui peut parfois se montrer capricieuse. Ce soir, le Sud du pays est en alerte face à des vents violents et une tempête de sable imminente. Ces conditions climatiques extrêmes peuvent causer des dégâts matériels importants et mettre en danger la sécurité des personnes. Il est donc essentiel de rester informé et de prendre toutes les précautions nécessaires pour se protéger.

Cet article vous fournira des informations détaillées sur cette situation météorologique exceptionnelle et vous donnera des conseils pour vous préparer au mieux face à ces intempéries.

Prévisions météo pour dimanche soir : Nuages passagers et vents variables

Dimanche soir, le ciel sera parsemé de nuages éphémères sur l’ensemble du territoire. Le vent, quant à lui, variera en fonction des régions. Au Nord et au Centre, il proviendra du Nord-ouest, tandis qu’au Sud, il soufflera depuis le secteur Est.

Ces vents seront relativement forts, voire localement intenses, notamment près des côtes, sur les hauteurs et à l’extrême Sud où ils pourraient engendrer des phénomènes de sable. Des rafales atteignant temporairement 70km/h sont également prévues. Enfin, la mer sera agitée, particulièrement dans le Golfe de Gabès où elle se montrera moutonneuse.

Conditions spécifiques près des côtes et sur les hauteurs

Les zones côtières et les régions en altitude seront particulièrement touchées par ces vents forts. En effet, dans ces secteurs, le vent pourrait atteindre, voire dépasser temporairement, une vitesse de 70km/h sous forme de rafales. Cette intensité du vent pourrait engendrer des phénomènes de sable dans l’extrême Sud.

Il est donc recommandé aux habitants et aux visiteurs de ces régions d’être vigilants et de prendre les précautions nécessaires face à ces conditions météorologiques potentiellement difficiles. Par ailleurs, la mer sera agitée, surtout au Golfe de Gabès où elle se montrera moutonneuse, ce qui pourrait affecter les activités maritimes.

Phénomènes de sable et conditions maritimes au Sud

Au sud, le vent de secteur Est pourrait provoquer des phénomènes de sable. Ces tourbillons de particules fines, portés par des rafales pouvant dépasser les 70km/h, pourraient affecter la visibilité et nécessiter une vigilance accrue.

En mer, les conditions seront également perturbées. Le Golfe de Gabès se distinguera par une mer moutonneuse, signe d’une agitation certaine. Ailleurs, l’état de la mer variera entre très agité et localement agité, ce qui pourrait impacter les activités nautiques et nécessiter une navigation prudente. Il est donc recommandé aux usagers de la mer de rester informés des conditions météorologiques.