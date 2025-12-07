Alerte mondiale sur des capteurs pour diabétiques, des décès signalés remettent en question leur fiabilité.

L’Association de Protection et Orientation du Consommateur et son Environnement (APOCE) alerte sur un rappel de dispositifs médicaux de suivi de la glycémie par Abbott, suite à un défaut de fabrication potentiellement critique.

Les capteurs FreeStyle Libre 3 et FreeStyle Libre 3 Plus sont concernés, avec des conséquences graves pour les patients diabétiques.

Rappel massif de capteurs pour diabétiques : un défaut de fabrication en cause

L’Association de Protection et Orientation du Consommateur et son Environnement (APOCE) a récemment mis en lumière une alerte majeure concernant le rappel de certains dispositifs médicaux de suivi de la glycémie.



La société pharmaceutique américaine Abbott est à l’origine de cette action préventive, qui concerne les modèles FreeStyle Libre 3 et FreeStyle Libre 3 Plus.

Un défaut de fabrication a été identifié comme étant potentiellement responsable de mesures erronées de sucre sanguin.

Ce problème pourrait avoir des conséquences graves pour les patients diabétiques, notamment des erreurs dans la prise de décisions thérapeutiques pouvant conduire à des complications sévères.

Des décès et incidents graves liés aux capteurs défectueux ?

La gravité de la situation est soulignée par les chiffres alarmants rapportés : sept cas de décès et 736 incidents graves pourraient être directement liés à ces appareils.

736 Incidents graves Nombre de complications sévères potentiellement liées aux capteurs FreeStyle Libre défectueux.

Ces chiffres sont d’autant plus inquiétants que le défaut de fabrication entraîne un affichage de valeurs faussement basses de sucre sanguin. Pour les patients diabétiques, une telle erreur peut avoir des conséquences dramatiques.

En effet, une mauvaise lecture du taux de glucose peut conduire à une prise de décision thérapeutique erronée, avec des risques allant jusqu’au coma ou au décès.

Comment réagir face à cette alerte mondiale ?

Face à cette crise, Abbott et l’APOCE ont lancé une campagne de rappel massive touchant dix-sept pays, dont la France et les États-Unis.

Des millions d’unités défectueuses ont été distribuées, nécessitant une vigilance accrue des patients. Il est recommandé de vérifier la provenance et le numéro de série des capteurs en stock ou en cours d’utilisation.

« Quand j’ai appris que des valeurs fausses pouvaient s’afficher, j’ai eu peur. Je prends mes décisions d’insuline uniquement grâce à ces capteurs. On ne peut pas se permettre une erreur. » Luc, 52 ans, diabétique de type 1

En cas de doute, les patients doivent contacter un professionnel de santé ou leur fournisseur local. Abbott a également émis un Avis de Sécurité Urgent, préconisant des mesures strictes pour les utilisateurs, notamment la vérification du numéro de série et l’arrêt immédiat de l’utilisation en cas de confirmation du défaut.