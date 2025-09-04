Alerte Santé à Zaghouan : Un nouveau cas de fièvre du Nil occidental signalé, la menace s’intensifie

La santé publique à Zaghouan est sous haute surveillance suite à la détection d’un nouveau cas de fièvre du Nil occidental. Cette maladie, transmise par les moustiques, représente une menace croissante pour la population locale. Alors que les autorités sanitaires intensifient leurs efforts pour contenir sa propagation, l’inquiétude grandit parmi les habitants.

Dans cet article, nous vous proposons un point complet sur la situation actuelle, les mesures prises et les recommandations pour se protéger efficacement contre ce virus potentiellement dangereux. Restez informés et prenez soin de votre santé en ces temps incertains.

Deuxième cas de fièvre du Nil occidental à Zaghouan : diagnostic et traitement

Un homme de 68 ans a été diagnostiqué avec la fièvre du Nil occidental à Zaghouan, marquant le deuxième cas dans cette région depuis août dernier. Selon Nabil El Ourfelli, sous-directeur de la santé de base, l’homme a présenté des symptômes similaires à ceux de cette maladie transmise par les moustiques.

Les tests de laboratoire ont confirmé l’infection, conduisant à son admission immédiate en réanimation à l’hôpital régional de Zaghouan. Par ailleurs, un membre de sa famille présentant des symptômes similaires a également été invité à se faire tester.

Historique de la fièvre du Nil occidental à Zaghouan

Le premier cas de fièvre du Nil occidental à Zaghouan remonte à août dernier, lorsque cette maladie a coûté la vie à un homme d’El Fahs. Depuis lors, les autorités sanitaires ont intensifié leur vigilance.

Récemment, le fils du patient actuellement hospitalisé a également commencé à montrer des signes de l’infection. Les services de santé ont donc exigé qu’il subisse des tests pour confirmer ou infirmer la présence du virus.

Ces deux cas soulignent l’importance de la prévention et de la lutte contre les moustiques, vecteurs de cette maladie.

Prévention de la fièvre du Nil occidental : recommandations de Nabil El Ourfelli

Nabil El Ourfelli, sous-directeur de la santé de base, a appelé à une intensification des campagnes d’épandage d’insecticides et à l’élimination des eaux stagnantes. Ces mesures sont cruciales pour contrôler la population de moustiques, vecteurs de la fièvre du Nil occidental.

Les eaux stagnantes constituent en effet un environnement propice à la reproduction des moustiques. L’épandage d’insecticides permet quant à lui de réduire leur nombre. En mettant en œuvre ces actions préventives, les autorités espèrent limiter la propagation de cette maladie potentiellement mortelle.