Alertes de la Garde nationale, les routes coupées sèment le trouble chez les automobilistes

Face à l’accumulation des eaux de pluie et aux crues de plusieurs oueds, l’Administration générale de la Garde nationale a annoncé des coupures de routes dans diverses régions du pays.

Des déviations sont mises en place, mais les usagers sont invités à faire preuve de prudence et à respecter les consignes de sécurité routière.

La garde nationale en alerte : des routes coupées à travers le pays

L’Administration générale de la Garde nationale a récemment partagé une mise à jour concernant les perturbations routières dans diverses régions du pays.

🇹🇳 🔴 | Une grande partie du trafic routier de la capitale est totalement paralysée en raison des intempéries en cours. ▪️ Une vidéo illustre des axes inondés sur la route reliant La Marsa à Tunis.#Tunisie #Tunisia #تونس pic.twitter.com/n4yvyHvMwz — Tounes El Khadra | تونس الخضراء 🌿🇹🇳 (@TounesKhadra) January 20, 2026



Parmi les axes touchés, on compte la route nationale n°5 entre Sidi Médine et Medjez El Bab, interrompue à cause de l’accumulation d’eau de pluie au niveau de Oued El Hammar. Une déviation est possible via la nouvelle route nationale n°5.

De même, la voie goudronnée reliant Bouznah à Fatnassa est fermée suite à la crue de Oued Bouznah.

Des routes secondaires adjacentes peuvent être utilisées comme alternatives. D’autres routes sont également affectées par ces conditions météorologiques extrêmes.

Quelles alternatives pour les automobilistes ?

Face à ces perturbations, des déviations sont mises en place. Pour la route nationale n°5 entre Sidi Médine et Medjez El Bab, les automobilistes peuvent emprunter la nouvelle route nationale n°5.

La voie goudronnée reliant Bouznah à Fatnassa peut être contournée par des routes secondaires adjacentes.

Concernant la route entre Maghraoua et Menzel Jmil, une déviation est possible via la route nationale n°8.

En revanche, aucune alternative n’est disponible pour la route entre El Mahjouba et Kalaat Sinan. Pour la zone de Dar El Jamaia, les usagers peuvent utiliser des routes secondaires.

Comment réagir face à ces perturbations ? Les conseils de la Garde nationale

La Garde nationale exhorte les usagers de la route à faire preuve de prudence. Il est essentiel de respecter les distances de sécurité, d’adapter sa vitesse aux conditions routières et d’utiliser les feux de circulation.

Le respect du code de la route est primordial pour éviter tout risque, en particulier dans les zones basses ou les points d’écoulement d’eau.

En cas d’urgence ou pour toute information supplémentaire, le Centre de permanence des affaires de la circulation de la Garde nationale peut être contacté aux numéros suivants : 71 960 448 – 71 963 512.

Le numéro vert 193 permet également de joindre les districts et brigades de la Garde nationale au niveau régional.