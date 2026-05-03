Alger célèbre Youssef Chahine avec une exposition émouvante de 130 photos rares près du cinéma TMV

L’exposition « Youssef Chahine et le cinéma algérien » s’ouvre le 29 avril 2026 à la galerie d’art du centre commercial Garden City.

Cet événement rend hommage au célèbre cinéaste arabe, en explorant son lien profond avec l’Algérie à travers des photographies rares, des archives personnelles et des projections cinématographiques.

Un hommage vibrant à Youssef Chahine

L’exposition « Youssef Chahine et le cinéma algérien » célèbre l’héritage du cinéaste égyptien, figure emblématique du cinéma arabe, en mettant en lumière son lien profond avec l’Algérie.

À travers des œuvres marquantes comme « Jamila, l’Algérienne », Chahine a exprimé son engagement envers ce pays, le filmant et le défendant avec passion.

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Les visiteurs découvrent également des correspondances et archives personnelles qui témoignent de sa relation sincère avec l’Algérie.

Ces documents révèlent un homme qui, au-delà de ses films, a tissé des liens humains et culturels durables avec le pays.

Youssef Chahine et son lien unique avec l’Algérie

L’importance de Youssef Chahine pour l’Algérie réside dans sa capacité à transcender le simple rôle de cinéaste pour devenir un véritable ambassadeur culturel.

Ses visites régulières en Algérie et ses interactions avec le public local ont renforcé son attachement au pays.

Les 130 photographies rares exposées illustrent cette relation privilégiée, montrant un homme profondément engagé envers l’Algérie.

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Sara Lalama, directrice artistique du festival, souligne que Chahine a su capturer l’essence de l’Algérie à travers son art.

Un artiste algérien présent à l’inauguration témoigne de l’impact humain de Chahine, affirmant que ses visites allaient au-delà de la simple promotion de ses films, créant un lien humain authentique et durable.

Une exposition à ne pas manquer

Située dans la galerie d’art du centre commercial Garden City, à deux pas du cinéma TMV, l’exposition « Youssef Chahine et le cinéma algérien » est un événement incontournable.

En plus des photographies rares, la projection du film « Bab El Hadid » offre une plongée dans les tensions sociales et les aspirations individuelles du Caire populaire. Ce film, par sa modernité, continue de résonner auprès des spectateurs.

Le cinéma TMV joue un rôle crucial en promouvant les classiques du patrimoine et les manifestations culturelles contemporaines, renforçant ainsi les liens culturels entre l’Algérie et l’Égypte.

Cette exposition est une occasion unique de célébrer ces échanges culturels et de découvrir l’impact durable de Chahine sur le cinéma et les relations entre ces deux pays.