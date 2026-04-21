Alger-Est accueille 60 nouveaux bus pour dynamiser son parc de transport universitaire

Le parc de transport universitaire d’Alger-Est s’enrichit de 60 nouveaux bus, dotés de dispositifs modernes pour améliorer la sécurité et le confort des étudiants. Cette initiative, première phase d’un plan plus large de modernisation du secteur, prévoit l’ajout prochain de 40 bus supplémentaires.

Un renouveau pour le transport universitaire d’Alger-Est

Le parc de transport universitaire d’Alger-Est a récemment accueilli 60 nouveaux bus, une initiative orchestrée par Adel Mezough, directeur général de l’Office national des œuvres universitaires (ONOU). Ces véhicules modernes sont équipés de caméras de surveillance et de systèmes de comptage des passagers, garantissant ainsi un service public de qualité.

Cette amélioration significative du parc de transport existant est la première phase d’un projet plus vaste. M. Mezough a annoncé l’arrivée prochaine de 40 bus supplémentaires, dans le but de renforcer la couverture des lignes de transport et d’améliorer la qualité du service au profit des étudiants.

Des bus modernes pour un service de qualité

Ces nouveaux bus sont dotés d’équipements modernes pour assurer la sécurité et le confort des étudiants. Les caméras de surveillance installées à bord permettent de renforcer la sécurité, tandis que les systèmes de comptage des passagers offrent une gestion optimale de la capacité de chaque bus.

De plus, l’installation de climatiseurs garantit des conditions de transport agréables, même en période de forte chaleur. Ces améliorations visent à répondre aux normes de qualité du service public et à offrir un transport universitaire de premier ordre.

Vers une expansion et une modernisation du secteur

L’ajout imminent de 40 bus supplémentaires va considérablement améliorer la couverture des lignes de transport, offrant ainsi un service plus efficace aux étudiants. Cette initiative marque le début d’un plan ambitieux visant à moderniser le secteur du transport universitaire.

En outre, ce projet n’est que la première phase d’une vision plus large. À l’avenir, d’autres directions des œuvres universitaires bénéficieront également de dotations similaires, dans le but d’améliorer continuellement les performances du secteur.