Alger : la métamorphose spectaculaire du front de mer en havre estival de divertissement

L’été à Alger a pris une nouvelle dimension ces dernières années. La capitale algérienne, autrefois connue pour son front de mer tranquille et pittoresque, est en train de se transformer en un véritable paradis estival de divertissement. Cette métamorphose spectaculaire offre aux habitants et aux visiteurs une multitude d’activités et d’attractions, faisant d’Alger une destination incontournable pendant la saison estivale.

Découvrez comment cette ville méditerranéenne a réussi à réinventer son bord de mer pour le plus grand plaisir de tous.

Alger : Le front de mer, nouvel espace estival prisé

Le littoral d’Alger bat des records d’affluence cet été, grâce à la création récente de zones de loisirs. Parmi les plus populaires figure la « Terrasse Bounetta » ou « Bab Dzira », inaugurée en juin pour le début de la saison estivale. Chaque soir, elle attire des centaines de visiteurs qui viennent admirer la vue spectaculaire sur la baie d’Alger.

Située près du siège de la wilaya et du parking Mustapha Bounetta, cette terrasse s’intègre au plan bleu de modernisation du front de mer, offrant une ambiance familiale et un panorama éclairé par les lumières d' »El-Mahroussa ».

Modernisation du front de mer : des aménagements qui attirent

À Bab El Oued, la place El Kettani a été transformée en un espace convivial avec des allées pour se promener, des aires de jeux, un terrain de sport et des bancs pour se détendre. Elle accueille également divers événements culturels et sportifs, comme le tournoi d’échecs organisé par la ligue d’Alger. À proximité, la plage Qaâ Essour est un havre de fraîcheur pour les estivants après une journée sous le soleil.

Ces initiatives s’alignent avec la vision stratégique du président Abdelmadjid Tebboune, qui vise à transformer Alger en une capitale moderne et attrayante. Les travaux continuent à la promenade de la pêcherie, avec la démolition partielle des anciens entrepôts du port pour étendre la place El Kettani et créer un parking pour faciliter la circulation. Un tronçon ferroviaire a également été dévié pour prolonger la promenade jusqu’à la gare maritime.

Alger : une capitale en pleine transformation

La promenade des Sablettes, située à Hussein Dey, a récemment accueilli trois nouvelles piscines, renforçant ainsi l’offre de loisirs du front de mer. Ce site, grâce à son étendue et ses équipements, est devenu un point d’attraction majeur pour le tourisme local. Ces améliorations s’inscrivent dans la stratégie du président Abdelmadjid Tebboune qui ambitionne de faire d’Alger une capitale moderne et attractive. Le plan bleu envisage une réhabilitation totale du littoral, la création de promenades contemporaines et la valorisation des espaces publics.

En combinant développement urbain, espaces verts et attractions touristiques, Alger mise sur son front de mer pour devenir un pôle incontournable de loisirs, attirant non seulement les résidents locaux mais aussi les visiteurs venus de tout le pays et de l’étranger.