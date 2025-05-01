Alger : obligation pour les boulangers de garantir le pain à toute heure, voici pourquoi

La ville d’Alger a récemment instauré une nouvelle réglementation pour ses boulangers : garantir la disponibilité du pain à toute heure. Cette mesure, qui peut sembler surprenante de prime abord, s’inscrit en réalité dans un contexte bien précis et répond à des enjeux majeurs. Dans cet article, nous allons explorer les raisons qui ont poussé les autorités algéroises à prendre une telle décision. Quels sont les problèmes auxquels elle entend répondre ?

Quels impacts cette obligation pourrait-elle avoir sur le quotidien des habitants et sur l’économie locale ? Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre.

Les boulangers d’Alger tenus de fournir du pain toute la journée

La direction du commerce de la wilaya d’Alger a émis une directive le dimanche 27 avril, exigeant que tous les boulangers, commerçants et artisans assurent un approvisionnement continu en pain ordinaire tout au long de la journée, y compris en soirée et pendant toute la semaine.

Cette mesure vise à garantir l’approvisionnement régulier des citoyens en pain. En cas de non-conformité, des sanctions sévères, pouvant aller jusqu’à la fermeture de l’établissement, seront appliquées.

Communication de l’obligation aux boulangers d’Alger

La direction du commerce de la wilaya d’Alger a communiqué cette obligation à tous les boulangers, qu’ils soient inscrits au registre du commerce ou artisans. L’annonce a été faite le dimanche 27 avril, soulignant l’importance de maintenir la disponibilité du pain ordinaire tout au long de la journée et de la semaine.

La réaction des boulangers face à cette directive est mitigée, certains craignant que cela ne mette une pression supplémentaire sur leur activité. Toutefois, la direction a clairement indiqué que des mesures légales appropriées, y compris la fermeture de la boulangerie, seront prises en cas de non-respect de cette obligation.

Sanctions en cas de non-respect de l’obligation

La direction du commerce de la wilaya d’Alger a mis en garde contre les conséquences graves du non-respect de cette obligation. Les boulangers qui ne se conformeraient pas à cette directive pourraient faire face à des sanctions sévères, allant jusqu’à la fermeture de leur établissement.

Des mesures légales appropriées seront également prises à l’encontre de ceux qui ne respectent pas cette obligation. Cette annonce vise à assurer un approvisionnement constant en pain pour les citoyens et à maintenir un niveau de service élevé dans le secteur de la boulangerie.

