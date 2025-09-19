Alger : Rabehi en inspection, découvrez les projets phares du Plan Bleu de la capitale

Plongez au cœur de la capitale algérienne, Alger, où le ministre Rabehi a récemment effectué une inspection des projets majeurs du Plan Bleu. Cette initiative ambitieuse vise à transformer et moderniser la ville, tout en préservant son patrimoine unique. Découvrez les détails de cette visite d’inspection et les projets phares qui vont redéfinir le paysage urbain d’Alger.

De nouvelles infrastructures aux espaces verts revitalisés, le Plan Bleu promet un avenir radieux pour la capitale. Restez avec nous pour explorer ce que l’avenir réserve à Alger.

Visite de M. Rabehi aux projets du Plan Bleu : un appel à accélérer les travaux

Mohamed Abdenour Rabehi, ministre et wali de la wilaya d’Alger, a effectué une visite d’inspection des différents sites du Plan Bleu ce mercredi. Ce plan vise à moderniser la capitale algérienne. Au cours de sa visite, qui comprenait le parc de l’Indépendance et le jardin d’essais du Hamma, M. Rabehi a insisté sur la nécessité d’accélérer l’achèvement des travaux.

ALGIERS | Les travaux sont encours pour le plan bleu de la ville d’Alger 2030. Plusieurs autres points sont en cours de constructions, de Bab El Oued jusqu’à la Casbah, ou encore Qaa Essour, l’avenue Mira & place Katani pic.twitter.com/j92EhvBq8C — Algeria Project (@Algeria3New) February 16, 2025

Il a également donné des directives pour l’ouverture de plusieurs chantiers, en adoptant un système de travail en trois huit pour augmenter le rythme de réalisation.

Préservation de l’environnement et aménagement des espaces : les priorités de M. Rabehi

Lors de sa visite, M. Rabehi a souligné l’importance de la préservation du couvert forestier sur le site du projet, insistant sur l’utilisation d’équipements respectueux de l’environnement. Au jardin d’essais du Hamma, où des travaux d’aménagement sont en cours, il a donné des directives pour élargir les espaces et accélérer le rythme des travaux afin d’ouvrir cette section aux visiteurs dans les plus brefs délais.

Ces instructions reflètent l’engagement de M. Rabehi à concilier modernisation urbaine et respect de l’environnement.

Le parc urbain de Mohamed Belouizdad : un espace récréatif et sportif en préparation

La commune de Mohamed Belouizdad bénéficiera prochainement d’un parc urbain, un projet qui comprend une multitude d’installations récréatives et sportives. Ce nouvel espace offrira aux familles l’opportunité de profiter d’activités diverses dans un cadre agréable.

M. Rabehi a souligné l’importance de respecter les délais impartis pour la finalisation de ce projet, dont le taux de réalisation est déjà à 85%. Il a insisté sur la nécessité de livrer ce projet dans les temps, afin que les habitants puissent rapidement jouir de ces nouvelles installations.