Alger s’apprête à recevoir la 7e édition du SIFFP en septembre : un rendez-vous international

Le Salon international des façades, fenêtres et portes (SIFFP) revient à Alger du 20 au 23 septembre 2025 pour sa 7e édition. Véritable carrefour du bâtiment, l’événement réunira plus de 150 exposants venus d’Europe, d’Afrique et d’Asie, aux côtés des grands acteurs nationaux.

Près de 8.000 visiteurs professionnels sont attendus pour découvrir les dernières innovations en matière d’efficacité énergétique, d’isolation et de technologies intelligentes. Conférences, ateliers et le salon parallèle Cuisine Bain Expo viendront enrichir ce rendez-vous, qui valorise à la fois l’innovation et le savoir-faire artisanal algérien.

La 7e édition du SIFFP : un rendez-vous incontournable pour les professionnels du bâtiment

Le Salon international des façades, fenêtres et portes (SIFFP) revient pour sa 7e édition du 20 au 23 septembre 2025. L’événement se déroulera au Palais des expositions à Alger, sous le thème « Efficacité énergétique et confort thermique et acoustique pour l’enveloppe du bâtiment ».

La 7e édition du SIFFP prévue en septembre à #Alger 🔗https://t.co/8Dqnm4wkAP pic.twitter.com/ZL5x9KPKpR — Algérie Presse Service وكالة الأنباء الجزائرية (@Algerie_aps) September 15, 2025

Plus de 150 exposants issus principalement d’Europe, d’Afrique et d’Asie sont attendus, aux côtés des acteurs nationaux majeurs. Le salon prévoit d’accueillir environ 8.000 visiteurs professionnels, avec pour objectif de mettre en lumière les solutions les plus innovantes en matière d’isolation et de technologies intelligentes.

Des innovations et des événements parallèles au cœur du SIFFP

Le SIFFP 2025 sera l’occasion de découvrir les dernières avancées en matière d’isolation, de matériaux novateurs et de technologies intelligentes. Des conférences, ateliers et formations seront animés par des experts nationaux et internationaux, offrant un aperçu des nouvelles techniques d’isolation adaptées aux environnements urbains, côtiers et désertiques.

En parallèle, le Salon des cuisines et salles de bain équipées (Cuisine Bain Expo) se tiendra, mettant à l’honneur l’art de vivre à l’algérienne, entre design moderne et tradition revisitée. Ce salon parallèle vise à promouvoir le patrimoine artisanal et industriel local tout en proposant des solutions innovantes pour répondre aux besoins des consommateurs et professionnels.

Valorisation du patrimoine artisanal et industriel local

Le SIFFP 2025 et le Salon Cuisine Bain Expo ont pour ambition commune de mettre en exergue la richesse du patrimoine artisanal et industriel algérien. Ces événements favorisent l’émergence de solutions modernes et innovantes, répondant aux exigences des consommateurs et professionnels du secteur. Ils offrent une vitrine exceptionnelle pour les artisans et industriels locaux, leur permettant de démontrer leur savoir-faire tout en s’adaptant aux tendances actuelles.

Ces salons sont donc un véritable tremplin pour ces acteurs, contribuant à dynamiser l’économie locale et à promouvoir l’excellence de l’artisanat et de l’industrie algériens.