Alger se prépare à un événement fiscal majeur, une rencontre africaine qui pourrait changer la donne en novembre

Alger s’apprête à accueillir un événement fiscal d’envergure : les réunions annuelles du Forum africain des administrations fiscales (ATAF). Du 3 au 7 novembre, cette rencontre majeure rassemblera des acteurs clés de la finance africaine autour d’un objectif commun : définir l’avenir financier du continent.



Alger, hôte du prochain Forum africain des administrations fiscales : un rendez-vous incontournable !

La capitale algérienne, Alger, accueillera du 3 au 7 novembre les réunions annuelles du Forum africain des administrations fiscales (ATAF).

Cet événement majeur rassemblera des responsables fiscaux africains, des ministres des Finances, des décideurs politiques et des partenaires de développement mondiaux. Ils se réuniront pour discuter et définir l’avenir financier du continent.

Le thème de ces rencontres est « Adoption d’approches efficaces et ciblées pour des systèmes fiscaux équitables ».

L’objectif est de promouvoir une gouvernance fiscale efficace et une croissance économique inclusive, tout en renforçant la capacité de l’Afrique à financer son propre développement.

Quels enjeux pour l’Afrique lors de cette rencontre fiscale majeure ?

Ces rencontres ont pour but de tracer la voie financière du continent africain. Elles visent à mettre en place un programme commun qui favorise une mobilisation durable des ressources nationales, une gouvernance fiscale efficace et une croissance économique inclusive.

Cette rencontre marque un tournant. Pour la première fois, plusieurs pays africains s’accordent sur des objectifs communs visant à financer leur développement sans dépendre exclusivement de l’aide extérieure.

En outre, ces réunions offrent une opportunité unique d’approfondir le dialogue et de renforcer la capacité de l’Afrique à financer son propre développement. C’est une étape cruciale vers une transformation durable du continent.

L’ATAF : un acteur clé pour l’amélioration des systèmes fiscaux en Afrique !

Créée en 2009, l’ATAF est une plateforme de dialogue et d’échanges dédiée à l’amélioration des systèmes fiscaux en Afrique. L’Algérie, membre depuis un an, participe activement à cette dynamique. L’ATAF s’engage à optimiser la performance des systèmes et administrations fiscales africaines, proposant ainsi des solutions pour stimuler la croissance économique.

Élément clé Détail Année de création 2009 Mission principale Améliorer la performance des systèmes fiscaux africains Membres Pays africains, dont l’Algérie depuis un an Siège Afrique du Sud Dernière édition des réunions Kigali, Rwanda – fin 2024

En mobilisant plus efficacement les ressources nationales, l’ATAF contribue au développement du continent. La dernière édition des réunions annuelles de l’ATAF s’est tenue à Kigali, au Rwanda, fin 2024. Notons que le siège de l’ATAF est basé en Afrique du Sud.