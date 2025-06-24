Alger se transforme : nouvelles infrastructures estivales inaugurées par le wali

Alger connaît une véritable métamorphose avec l’inauguration récente de nouvelles infrastructures estivales, sous l’impulsion dynamique du wali. Ces aménagements visent à transformer la capitale en un pôle d’attraction moderne et accueillant pour les habitants comme pour les visiteurs. Les projets dévoilés promettent de redéfinir le paysage urbain tout en répondant aux besoins croissants de la population.

Cette initiative s’inscrit dans une vision ambitieuse de développement durable et d’amélioration de la qualité de vie. Découvrez comment ces nouveautés transforment Alger en une ville résolument tournée vers l’avenir, prête à offrir des expériences inédites cet été.

Lancement de la Saison Estivale 2025 à Alger : Une Vision de Modernisation

Ce dimanche, le wali d’Alger, Mohamed Abdenour Rabehi, a inauguré la saison estivale 2025 avec une série d’événements marquants qui illustrent sa vision de modernisation pour la capitale. De la Terrasse Bounetta, nouvellement aménagée en un espace de détente offrant une vue imprenable sur la Méditerranée, aux plages réaménagées de H’raoua, chaque initiative vise à renforcer l’attractivité d’Alger.

Ces projets s’inscrivent dans un plan ambitieux visant à revitaliser les espaces publics et à intégrer pleinement la jeunesse dans cette dynamique estivale. En parallèle, des mesures de sécurité renforcées sont mises en place pour protéger les zones forestières sensibles face aux risques d’incendies.

Réhabilitation Urbaine et Touristique : Terrasse Bounetta et H’raoua

La réhabilitation de la Terrasse Bounetta à Alger-centre, dans le cadre du « plan bleu », marque un tournant pour le front de mer. Ce nouvel espace public, conçu pour la détente et les rencontres, offre une vue panoramique sur la Méditerranée, renforçant ainsi l’attrait touristique de la capitale. À H’raoua, le camp de jeunes El Kadous a été modernisé pour améliorer l’accueil des vacanciers et des participants aux colonies d’été.

Ces initiatives visent non seulement à revitaliser le patrimoine urbain mais aussi à dynamiser l’économie locale en attirant plus de visiteurs. Elles témoignent d’une volonté de rendre Alger plus accessible et vivante tout en préservant son héritage culturel.

Initiatives Estivales et Prévention des Risques à Alger

Les établissements publics d’Alger se mobilisent pour garantir un été sécurisé et agréable. Des efforts accrus sont déployés pour assurer la propreté, la sécurité et l’accessibilité des plages, avec des équipes dédiées à ces missions essentielles. Le programme estival de la wilaya inclut concerts, activités sportives et ateliers culturels, animant ainsi les quartiers tout au long de l’été.

Parallèlement, face aux risques d’incendies dans les hauteurs boisées, une coordination renforcée entre la protection civile, les autorités locales et les brigades forestières est mise en place. Ces mesures visent à protéger les espaces naturels tout en offrant aux habitants et visiteurs un cadre estival sûr et dynamique.