Alger s’électrise avec l’arrivée de 100 nouveaux bus et le test grandeur nature des premiers modèles électriques

L’Entreprise publique de transport urbain et suburbain d’Alger (Etusa) s’apprête à mettre en service 100 nouveaux bus, dont deux modèles électriques, dans le cadre de son programme de modernisation.

Supervisée par le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, cette initiative vise à améliorer la qualité des services de transport dans la capitale.

Un vent de modernisation souffle sur le transport urbain d’Alger

L’Entreprise publique de transport urbain et suburbain d’Alger (Etusa) a récemment fait part de l’arrivée de 100 nouveaux bus qui seront opérationnels dès jeudi.

Voici quelques images des 100 bus qui seront déployés à Alger à partir du 19 mars. Nous remarquons également la présence des deux bus électriques. https://t.co/SVz4b2PkQe pic.twitter.com/2aBCABRX5O — Algeria Project (@Algeria3New) March 18, 2026



Cette annonce marque une étape importante dans le programme de modernisation et de renouvellement du parc roulant de l’entreprise.

Ce projet, supervisé directement par le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, vise à améliorer la qualité des services offerts aux usagers. Il s’agit d’une initiative majeure pour moderniser le réseau de transport de la capitale algérienne.

Les nouveaux bus Tirsam : une capacité accrue pour un service optimisé

Les nouveaux bus acquis par l’Etusa sont de marque Tirsam, reconnus pour leur robustesse et leur fiabilité.

Leur capacité varie entre 70 et 100 places, permettant ainsi d’accueillir un plus grand nombre de passagers et de répondre efficacement à la demande croissante en matière de transport urbain.

Ces véhicules constituent le premier lot d’une série destinée à renforcer le réseau de transport dans la capitale.

Cette initiative s’inscrit dans une volonté d’améliorer la qualité des services de transport, tout en modernisant le parc roulant existant.

Introduction de l’électrique : une phase expérimentale prometteuse

L’Etusa a également annoncé l’arrivée de deux bus électriques de type Fencer. Ces véhicules, respectueux de l’environnement, marquent un tournant majeur dans la politique de modernisation de l’entreprise.

Exploités dans le cadre d’une phase expérimentale, ces bus électriques seront mis en circulation sur les différentes lignes du réseau dès jeudi. Cette initiative souligne l’engagement de l’Etusa en faveur d’un transport urbain plus durable.