Alger s’équipe d’un hôpital flambant neuf, plongée au cœur de ce joyau médical en images

Découvrez le nouvel hôpital de Reghaïa, un complexe médical moderne en phase finale de construction à la périphérie d’Alger.

97 % Travaux réalisés Le chantier de l’hôpital de Reghaïa affiche un taux d’achèvement remarquable, signe d’une mise en service imminente. Conçu pour alléger la pression sur les autres établissements de la capitale, il promet un large spectre de services médicaux et un confort optimal pour les patients et le personnel.

Construction presque achevée du complexe médical moderne à Reghaïa

Le nouvel hôpital de 120 lits à Reghaïa, situé dans la périphérie d’Alger, est en phase finale de construction avec un taux d’avancement de 97%.

L’ouverture de cet hôpital va vraiment soulager les équipes et les patients. Avoir un établissement aussi complet dans la périphérie d’Alger va changer notre quotidien. Ouarda, 42 ans, infirmière

Ce projet ambitieux représente une avancée majeure pour le système de santé de la capitale, visant à alléger la pression sur les établissements existants.

Conçu comme un complexe médical moderne intégré, l’hôpital s’étend sur un terrain de 18 000 mètres carrés et comprend six bâtiments interconnectés.

Chaque structure abrite plusieurs spécialités, créant ainsi un écosystème de soins complet et facilitant la circulation des patients et du personnel.

Services et spécialités de l’hôpital de Reghaïa

L’établissement offre une gamme complète de services médicaux, allant des urgences aux interventions programmées. Il abrite diverses spécialités, dont la médecine interne, la pédiatrie, la gynécologie et l’obstétrique.

L’imagerie médicale, le scanner et la radiologie sont également disponibles pour assurer des diagnostics précis.

En outre, l’hôpital dispose d’un service de médecine légale et d’une morgue. Trois salles d’opération entièrement équipées et six salles d’hospitalisation renforcent sa capacité d’intervention et sa polyvalence, faisant de ce complexe un acteur significatif dans le maillage hospitalier de la capitale.

Plus qu’un hôpital, un espace de vie intégré à son environnement

L’hôpital de Reghaïa va au-delà du simple concept de soins médicaux. Il a été conçu comme un espace de vie et d’apprentissage, avec des commodités pensées pour le confort des patients et le personnel.

Deux parkings pouvant accueillir plus de 200 véhicules ont été prévus pour faciliter l’accès à l’établissement.



Un espace pédagogique est également inclus, probablement destiné à la formation continue du personnel ou à l’éducation thérapeutique des patients.

Quatre unités de logement de fonction sont aussi disponibles. Ces éléments soulignent la vision de l’hôpital comme un acteur significatif dans le réseau hospitalier de la ville, contribuant à alléger la pression sur les autres hôpitaux de la capitale.