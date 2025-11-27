Alger s’éveille à l’écologie avec l’ouverture d’une usine dédiée au recyclage des déchets industriels liquides

Découvrez comment le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Kamel Baddari, a inauguré une entreprise pionnière dans le traitement des déchets industriels liquides au CRTSE d’El Harrach à Alger.

Cette initiative vise à valoriser les résultats de la recherche scientifique pour contribuer à l’économie nationale.

Une première dans le domaine de l’écologie : l’inauguration d’une usine de recyclage à Alger

Mercredi dernier, une avancée majeure a été réalisée dans le domaine de l’écologie en Algérie. Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Kamel Baddari, a inauguré une entreprise dédiée au traitement des déchets industriels liquides.

Cette installation, située au Centre de recherche en technologie des semi-conducteurs pour l’énergétique (CRTSE) d’El Harrach à Alger, est une première dans les centres de recherche du pays.

Agréée par le ministère de l’Environnement et de la Qualité de la vie, cette entreprise joue un rôle crucial dans le traitement et le recyclage des effluents industriels dangereux, qui ne peuvent être rejetés dans le réseau d’assainissement.

Cette initiative s’inscrit dans une démarche de valorisation des résultats de la recherche scientifique au service de l’économie nationale.

Valorisation de la recherche scientifique pour l’économie nationale

Lors de sa visite au CRTSE, M. Baddari a mis en lumière l’importance de la recherche scientifique dans le développement économique du pays.

Il a notamment visité le laboratoire de caractérisation des matériaux par microsonde électronique (EPMA), un outil unique en Afrique qui a permis d’analyser plusieurs terres rares en Algérie.



Voir nos prototypes exposés au CRTSE est une motivation immense. Pour beaucoup d’entre nous, ces projets incubés deviennent une vraie porte d’entrée vers l’entrepreneuriat scientifique.

Sarah, 29 ans, ingénieure en matériaux

Il a également fait un arrêt au laboratoire laser et à une exposition de produits et prototypes développés par des start-ups incubées au centre.

Ces visites illustrent comment la valorisation des résultats de la recherche scientifique peut contribuer à l’économie nationale, en créant de nouvelles entreprises et en soutenant l’innovation.

Le CRTSE, un acteur majeur dans la création d’entreprises

Le CRTSE a su démontrer son rôle prépondérant dans la valorisation de la recherche scientifique.

En effet, en 2025, le centre a réussi à créer six entreprises issues directement de ses travaux de recherche, générant un chiffre d’affaires impressionnant de 120 millions de DA.

120 M DA Chiffre d’affaires Montant généré par les entreprises issues des travaux du CRTSE en 2025, illustrant la portée économique de la recherche appliquée.

De plus, six start-ups ont vu le jour grâce à l’incubation de projets innovants au sein du CRTSE. Ces réalisations témoignent de la contribution significative de la recherche scientifique à l’économie nationale et à la création d’emplois.