Alger s’éveille à une nouvelle ère avec l’ouverture du premier tronçon de la pénétrante de Draria

Une nouvelle voie de circulation vient d’être inaugurée à Draria, en Algérie, dans le cadre du « Plan jaune » visant à moderniser et développer la capitale. Cette initiative vise à réduire le trafic routier, améliorer la fluidité de la circulation et faciliter l’accès au front de mer.

Le projet, inspecté par le ministre wali d’Alger, M. Mohamed Abdenour Rabehi, prévoit également de renforcer la connexion entre plusieurs communes voisines et de créer de nouveaux accès pour éviter les points de croisement aux entrées.

« Plan Jaune » : une révolution pour la circulation à Alger

La capitale algérienne, Alger, a inauguré une nouvelle route menant à la commune de Draria. Cette ouverture s’inscrit dans le cadre du « Plan Jaune », un ambitieux projet de développement et de modernisation de la ville. Le premier tronçon de cette pénétrante, reliant le complexe Mohamed-Boudiaf à Baba Hassen et Draria, a été mis en service afin de désengorger le trafic routier et fluidifier la circulation.

Cette infrastructure structurante vise à élargir le réseau routier existant, augmenter sa capacité et faciliter l’accès au front de mer de la capitale. Elle permettra également d’améliorer la connexion entre plusieurs communes voisines, contribuant ainsi à l’essor économique et social de la région.

Amélioration de la connexion entre les communes

La nouvelle route va considérablement améliorer la connexion entre plusieurs communes voisines, notamment Ben Aknoun, Bouzaréah, Beni Messous et El Biar. En effet, cette infrastructure permettra une circulation plus fluide et moins congestionnée, favorisant ainsi les échanges et la mobilité des habitants.

De plus, la création de nouveaux accès évitant les points de croisement aux entrées facilitera l’accès des véhicules à la route express vers le complexe Mohamed-Boudiaf. Cette initiative contribuera à rendre le réseau routier plus efficace et plus sûr pour tous les usagers.

Prochains développements de la pénétrante

Les travaux sur le deuxième tronçon du projet, s’étendant sur 3,5 km vers la commune de Khraicia, sont en cours. Ce segment comprend la réalisation d’ouvrages d’art pour une meilleure organisation de la circulation.

Par ailleurs, des études ont été finalisées pour la création d’autres accès vers des zones résidentielles. Notamment, un accès vers le quartier AADL de Draria et un autre vers « Oued Tarfa » sont prévus, facilitant ainsi l’accès à la route express.