Alger s’illumine de poésie chinoise, un concours unique orchestré par l’ambassade de Chine fait sensation

L’ambassade de Chine en Algérie a récemment organisé un concours inédit de récitation de poèmes et de chants chinois, rassemblant une centaine de participants.

Cet événement culturel, qui a vu la participation d’étudiants, d’enseignants et d’amateurs de la culture chinoise, s’inscrit dans le cadre du rapprochement croissant entre Alger et Pékin.

Un concours de poésie chinoise inédit à Alger : une initiative de l’ambassade de Chine

L’ambassade de Chine en Algérie a lancé un événement culturel unique le jeudi 30 octobre 2025. Il s’agissait d’un concours de récitation de poèmes et de chants chinois, rassemblant près d’une centaine de participants.

استضافت السفارة الصينية بالجزائر الدورة الأولى لمسابقة إلقاء الشعر والغناء الصيني في الجزائر في 30 أكتوبر 2025 بحضور القائم بالأعمال في السفارة الصينية السيد تشاو بينغ شينغ وأساتذة وطلاب الصينيين والجزائريين وغيرهم من حوالي 100 شخص. وكان المسابقة يسودها جوٌّ من البهجة والحماس. pic.twitter.com/vNFeNvM0BR — Embassy of China in Algeria 中国驻阿尔及利亚大使馆 (@ChinaEmbAlgeria) October 30, 2025



Le thème choisi pour cette première édition était « La poésie renforce l’amitié et le chant unit les cœurs ».

Les participants étaient principalement des étudiants et enseignants du département de langue chinoise de l’Université d’Alger 2, des représentants de la communauté chinoise résidant en Algérie et des amateurs algériens de culture chinoise.

Une célébration de la fraternité par la poésie et le chant

Dans une ambiance à la fois joyeuse et solennelle, les participants ont déclamé des poèmes célèbres de la littérature chinoise et interprété des chansons symbolisant la fraternité entre les peuples algérien et chinois.

Vêtus de costumes traditionnels chinois, ils ont su captiver l’audience par leur passion pour la culture chinoise.

M. Zhao Pingsheng, chargé d’affaires et premier conseiller à l’ambassade de Chine en Algérie, a exprimé son admiration pour l’initiative et le dynamisme des étudiants algériens qui apprennent le chinois avec enthousiasme.

🔴🎥Première édition du concours de récitation de poèmes et de chant chinois dédiée aux étudiants algériens, sous le thème :

« La poésie renforce l’amitié et le chant unit les cœur »

🔳Déclaration de Zhao Pingsheng, Chargé d’Affaires, Premier Conseiller à l’Ambassade de la… pic.twitter.com/xTJgfiUK13 — Radio Algeria international إذاعة الجزائر الدولية (@radioalginter) October 31, 2025



Il a souligné que cette maîtrise du chinois contribuera à renforcer les liens humains et économiques entre les deux pays.

Le chinois, une langue d’avenir pour les jeunes Algériens

Ce concours s’inscrit dans un mouvement plus large de rapprochement culturel entre l’Algérie et la Chine. En effet, de nombreuses initiatives éducatives et artistiques ont été mises en place pour favoriser la compréhension mutuelle et l’amitié entre les deux peuples.

La langue chinoise attire de plus en plus d’étudiants algériens, conscients de l’importance des échanges économiques et culturels avec la Chine.



L’ambassade a annoncé que cette première édition du concours ne sera pas la dernière. De nouvelles activités culturelles seront organisées prochainement pour encourager davantage l’apprentissage du chinois et la découverte de la culture millénaire du pays.