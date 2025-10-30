Alger s’illumine pour son 71ᵉ anniversaire du 1er Novembre, un programme culturel à couper le souffle en perspective

Pour célébrer le 71ᵉ anniversaire de la Révolution du 1er Novembre 1954, la wilaya d’Alger a concocté un programme exceptionnel.

Du 20 octobre au 5 novembre 2025, une série d’événements culturels et sportifs se tiendront, mettant en lumière l’héritage révolutionnaire et la créativité de la jeunesse algérienne.

Novembre aux yeux des jeunes : une célébration artistique unique

En commémoration du 71ème anniversaire de la Révolution du 1er Novembre 1954, Alger se prépare à accueillir un événement culturel exceptionnel, « Novembre aux yeux des jeunes ».

Cette initiative, qui s’étend du 20 octobre au 5 novembre, propose une série d’activités artistiques et sportives dans divers lieux publics, parcs, théâtres et cinémas.

Le coup d’envoi sera donné avec des concours de peinture murale et de peinture à l’huile, organisés respectivement au stade Ferhani et au centre d’Alger.

Participer à un concours dans le cadre du 1er Novembre, c’est une fierté. On exprime notre vision de l’Algérie d’hier et d’aujourd’hui, à travers nos pinceaux.

Yanis, 22 ans, étudiant en arts plastiques

Ces compétitions artistiques s’inscrivent dans le cadre plus large du programme culturel visant à honorer la mémoire nationale tout en promouvant l’expression créative chez les jeunes.

Elles offrent une plateforme pour les talents émergents et contribuent à la transmission du patrimoine historique et culturel aux nouvelles générations.

Exposition spéciale et marche commémorative : des événements marquants

La fin d’octobre sera marquée par deux événements majeurs. Le premier, une exposition dédiée aux « enfants de la lune », se tiendra le 30 octobre au Jardin d’Essai d’El Hamma.

Cet événement offrira un espace d’expression artistique pour les enfants atteints de maladies rares, soulignant ainsi l’importance de l’inclusion.

Le même jour, une marche commémorative intitulée « Flottille de la mémoire nationale » débutera à la Casbah. Cette marche retrace les chemins empruntés par les héros de la lutte de libération, rendant hommage à leur courage et à leur sacrifice.

Sport et symbolisme : un passage de flambeau mémorable !

Le 31 octobre, un triathlon à Bab El Oued mettra en lumière l’importance du sport dans la célébration de notre histoire.

Combinant natation, cyclisme et course à pied, cet événement rendra hommage à l’esprit de résilience et de détermination qui a caractérisé la lutte pour l’indépendance.

Le lendemain, une randonnée dans la forêt de Bainem, intitulée « Sur les traces des révolutionnaires », offrira une occasion unique de se connecter avec le passé tout en profitant de la beauté naturelle de l’Algérie.

Enfin, l’événement « Flamme de gloire » symbolisera le passage du flambeau entre la génération révolutionnaire et la jeunesse de l’indépendance, unissant ainsi toutes les générations autour de la mémoire nationale.