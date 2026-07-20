Alger suffoque sous la chaleur, Sonelgaz propose des gestes simples pour éviter les coupures

Face à une vague de chaleur persistante, Sonelgaz-Distribution appelle à une consommation électrique responsable.

Les commerçants et opérateurs économiques sont encouragés à adopter des écogestes pour garantir la stabilité de l’approvisionnement énergétique.

Une gestion rationnelle de l’énergie est essentielle pour éviter les pannes et maintenir un service de qualité.

Consommation rationnelle : un impératif pour tous

Face à la vague de chaleur à Alger, le Pôle de distribution d’Alger de Sonelgaz-Distribution exhorte ses clients à adopter une consommation électrique rationnelle. Cette démarche est cruciale pour éviter les coupures d’électricité et garantir la stabilité de l’approvisionnement.

En effet, une utilisation responsable de l’énergie, notamment durant les heures de pointe de 14h00 à 18h00, permet de réduire la pression sur le réseau.

Les commerçants et opérateurs économiques sont invités à éteindre les éclairages non essentiels et à régler les climatiseurs à 25 °C.

Ces gestes simples, associés à la fermeture des portes lors de l’utilisation des climatiseurs, contribuent à préserver l’énergie et à maintenir un service de qualité pour tous. La responsabilité et le civisme sont essentiels pour surmonter cette période de forte demande énergétique.

Mesures d’urgence pour rétablir le réseau

La vague de chaleur persistante a entraîné une demande énergétique sans précédent, provoquant des pannes sur le réseau basse tension dans certains quartiers d’Alger.

Face à cette situation, Sonelgaz-Distribution a déployé ses équipes techniques pour intervenir rapidement et efficacement. Grâce à leur réactivité, les pannes ont été prises en charge en un temps record, permettant ainsi de rétablir la situation à la normale.

En parallèle, des efforts sont en cours pour renforcer le réseau et prévenir de futures interruptions. La collaboration entre les citoyens et les autorités est cruciale pour assurer une gestion optimale de l’énergie durant cette période critique.

Adoptez les écogestes, c’est facile !

Sonelgaz recommande des écogestes simples pour réduire la consommation d’énergie. Éteindre les éclairages non essentiels et arrêter les enseignes lumineuses durant la journée sont des actions faciles à mettre en place.

De plus, régler les climatiseurs à 25 °C permet de maintenir un confort optimal tout en économisant l’énergie.

Fermer les portes des commerces lorsque les climatiseurs fonctionnent est également crucial pour éviter les déperditions d’énergie. Ces gestes contribuent à maintenir la qualité du service et à prévenir les coupures d’électricité, surtout pendant les périodes de forte consommation.