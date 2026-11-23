Le ministre des Finances, Mohammed Lamine Lebbou, a fixé au 22 janvier 2027 la date limite pour installer 180 000 TPE chez les commerçants, à raison de 30 000 par banque publique.

L’instruction, signée le 22 novembre, confie l’opération aux agences bancaires et prévoit un suivi hebdomadaire wilaya par wilaya.

Une instruction de deux mois, suivie chaque semaine

La correspondance porte le numéro 3089. Elle vise le directeur général du Trésor et de la Comptabilité, les directeurs généraux des banques publiques et le délégué général de l’Association professionnelle des banques et des établissements financiers (ABEF).

أسدى وزير المالية الجزائري محمد لمين لبو، تعليمات تقضي باتخاذ كافة التدابير اللازمة لنشر 180 ألف جهاز للدفع الإلكتروني (TPE) عبر مختلف ولايات الوطن، مع الحرص على تفعيلها ووضعها حيز الخدمة قبل 22 جانفي 2027. https://t.co/h5yCYWGekh — Rt arabic – الجزائر (@rtarabicalgeria) November 22, 2026



Le ministre y demande que les appareils soient « installés, activés et opérationnels » dans un délai maximal de deux mois. Avec un quota de 30 000 par établissement, l’effort repose sur les six banques publiques : BNA, CPA, BEA, BADR, BDL et CNEP-Banque. Cela représente près de 3 000 terminaux à mettre en service chaque jour jusqu’à l’échéance.

Les agences bancaires sont chargées de repérer les commerçants et les prestataires de services à équiper, puis d’accompagner leur prise en main. L’ABEF répartit l’objectif et arrête un calendrier par banque et par wilaya. Chaque semaine, chaque banque adresse au Trésor un état indiquant, wilaya par wilaya, les terminaux activés dans la semaine et en cumul, les écarts au calendrier et les correctifs engagés.

Ce que le commerçant doit savoir

L’obligation n’est pas nouvelle. L’article 111 de la loi de finances complémentaire pour 2018 impose à tout agent économique qui vend des biens ou des services aux consommateurs de mettre un terminal à leur disposition, pour qu’ils puissent payer par carte s’ils le demandent.

Le manquement est puni d’une amende de 50 000 dinars. Trois catégories d’agents peuvent le constater : officiers et agents de police judiciaire, contrôleurs du ministère du Commerce et agents des impôts. L’opération lancée par le ministère des Finances passe par les agences : c’est la banque du commerçant qui le contacte ou qu’il sollicite.

Côté installation, l’entreprise publique Inatel, implantée à Tlemcen, a obtenu début novembre l’agrément du GIE Monétique pour poser des terminaux de classe V. Plusieurs points ne sont pas publiés à ce stade : le coût de location ou d’achat pour le commerçant, les commissions prélevées par transaction, les critères de sélection et la ventilation par wilaya.

Un parc de 104 000 terminaux à fin mars

Le pays comptait 77 576 terminaux de paiement à fin avril 2025, selon le ministère des Finances. Le ministre de l’époque, Abdelkrim Bouzred, en a recensé 104 000 à fin mars 2026 lors d’une séance du Conseil de la nation tenue le 14 mai. Les 180 000 appareils demandés représentent donc environ 1,7 fois ce parc.

L’instruction ne précise pas s’ils viendront tous s’y ajouter ou si une partie remplacera des machines déjà en service. L’usage progresse en parallèle : au premier semestre 2026, le GIE Monétique a enregistré 8,05 millions de paiements sur terminal (+81 % sur un an), pour 82 milliards de dinars (+106 %).

Le même 22 novembre, le ministre a adressé une seconde instruction à l’ABEF et à la SATIM, l’opérateur de la monétique interbancaire. Elle leur laisse quinze jours pour proposer de nouveaux plafonds de paiement par carte CIB, ventilés par catégorie de clientèle et par canal, avec leur calendrier d’application.

Sources