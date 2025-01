Algérie 2024 : domination du pétrole algérien sur les prix de la région MENA

L’Algérie, pays riche en ressources pétrolières, pourrait bien devenir le leader incontesté du marché du pétrole dans la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord) d’ici 2024. Comment ce pays nord-africain peut-il influencer les prix du pétrole à l’échelle régionale ? Quels sont les facteurs qui pourraient contribuer à cette domination ? Cet article se propose d’explorer ces questions en profondeur, en analysant les tendances actuelles et futures du marché pétrolier algérien. Restez avec nous pour découvrir comment l’Algérie pourrait redessiner la carte énergétique de la région MENA dans les années à venir.

La résilience du pétrole algérien face à la baisse des prix

Malgré une chute générale des prix du pétrole dans la région MENA en 2024, le brut saharien algérien a su préserver son statut de pétrole le plus onéreux. Un rapport d’Attaqua souligne cette performance exceptionnelle, mettant en lumière la capacité du pétrole algérien à maintenir sa valeur malgré un contexte économique défavorable. Cette résilience s’explique notamment par la qualité supérieure du brut saharien, très prisé des raffineries internationales.

Comparaison des prix du brut saharien avec d’autres bruts de la région MENA

En 2024, le brut saharien algérien a affiché un prix moyen de 81,73 dollars par baril, une légère baisse de 1,91 dollar par rapport à l’année précédente. Cette diminution est toutefois plus modérée que celle observée pour d’autres bruts de la région MENA. Le brut léger arabe saoudien et le brut d’exportation koweïtien ont respectivement enregistré des prix moyens de 81,49 et 80,65 dollars par baril. Les bruts Murban, Es Sider et Basrah Medium ont également vu leurs prix baisser, confirmant ainsi la résistance exceptionnelle du brut saharien face à la tendance générale.

Facteurs influençant la valeur du brut saharien et perspectives futures

La qualité supérieure du brut saharien, sa faible teneur en soufre et son attrait pour les raffineries internationales contribuent à maintenir sa valeur. Cependant, le ralentissement économique mondial et la réduction des importations de certains pays consommateurs majeurs posent des défis. Pour l’avenir, les pays producteurs de la région MENA devront redoubler d’efforts pour stabiliser les prix et adapter leur production aux fluctuations de la demande mondiale.