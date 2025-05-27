Algérie 2025 : Ces articles à déclarer impérativement à la douane pour un voyage sans tracas

Préparer un voyage en Algérie en 2025 nécessite une attention particulière aux formalités douanières. Pour éviter les désagréments et passer la frontière sans encombre, il est essentiel de connaître les articles à déclarer impérativement à la douane. Cet article vous guide à travers ces exigences pour que votre séjour se déroule dans les meilleures conditions. Que vous soyez un touriste curieux des merveilles algériennes ou un expatrié rentrant au pays, cette liste actualisée vous sera d’une grande utilité.

Alors, quels sont ces objets à déclarer absolument pour un voyage sans tracas en Algérie ? Découvrez-le dans les lignes qui suivent.

Les douanes algériennes lancent une campagne de sensibilisation sur les obligations déclaratives des voyageurs

En prévision de la saison estivale, période de forte affluence de voyageurs, les douanes algériennes intensifient leur campagne d’information sur les obligations déclaratives. Cette initiative vise à faciliter le passage aux frontières grâce à un système en ligne, Alces, opérationnel depuis novembre 2024. Ce dispositif numérique permet aux voyageurs de réaliser leurs démarches préalables et de déclarer les devises, objets précieux et véhicules transportés lors de leurs voyages.

La Direction générale des douanes algériennes (DGD) a récemment publié une vidéo explicative sur sa page Facebook pour aider les usagers à se familiariser avec ce nouveau processus.

Alces : un outil numérique pour simplifier les formalités douanières

La plateforme Alces, mise en place par les douanes algériennes, est une solution digitale qui facilite les démarches préalables au passage des frontières. Accessible via le site https://alces.douane.gov.dz/, elle permet aux voyageurs de créer un compte personnel et d’y enregistrer leurs déclarations pour chaque type de bien concerné. Cette procédure a pour but de réduire les délais d’attente lors des contrôles douaniers physiques.

Les biens soumis à déclaration préalable comprennent les devises supérieures à 1 000 euros, les bijoux et objets précieux dont la valeur seuil est fixée, ainsi que les véhicules. La DGD insiste sur l’importance de ces déclarations pour éviter des conséquences telles que la saisie des fonds non déclarés ou des poursuites judiciaires.

Les trois types de biens soumis à déclaration préalable et les conséquences des non-déclarations

Les douanes algériennes mettent l’accent sur trois catégories de biens nécessitant une déclaration préalable. Les devises, avec un seuil fixé à 1 000 euros à l’entrée du territoire, doivent être déclarées. Les bijoux et objets précieux sont également concernés, sans précision de valeur minimale.

Enfin, les véhicules requièrent un titre de passage douanier (TPD) désormais disponible en ligne. Les règles varient pour les devises selon qu’il s’agisse d’une entrée ou sortie du territoire. Les conséquences des non-déclarations peuvent être sévères, allant de la saisie des fonds non déclarés à des poursuites judiciaires dans les cas les plus graves.