Algérie 2025 : immersion dans les gigantesques projets ferroviaires en cours

L’Algérie, pays aux multiples facettes, se projette vers l’avenir avec des ambitions ferroviaires colossales. En cette année 2025, le pays est en pleine effervescence, porté par d’immenses projets de développement du réseau ferré. Cet article vous propose une immersion au cœur de ces chantiers titanesques qui transforment le paysage algérien et redessinent les contours de la mobilité. Accompagné d’une vidéo explicative, nous vous invitons à découvrir comment l’Algérie se positionne comme un acteur majeur du transport ferroviaire en Afrique.

Préparez-vous à embarquer pour un voyage inédit à travers l’Algérie de demain.

Modernisation et expansion du réseau ferroviaire algérien

L’Algérie est en pleine transformation de son réseau ferroviaire, avec des projets ambitieux visant à étendre les lignes jusqu’à l’extrême sud du pays, notamment Adrar et Tamanrasset, ainsi qu’aux frontières avec le Mali et le Niger. Parallèlement, d’importantes lignes minières sont en cours de construction pour faciliter le transport de phosphate de Tébessa au port d’Annaba, et de minerai de fer de Gara-Djebilet à Béchar et Oran.

L’Agence nationale d’études de suivi des investissements ferroviaires (Anesrif), maître d’ouvrage de ces projets, utilise des méthodes innovantes pour respecter les délais malgré la longueur des lignes.

Techniques innovantes et partenariats internationaux

Le groupe chinois CRCC, en collaboration avec des partenaires algériens, a introduit une technologie révolutionnaire pour accélérer la construction de ces lignes. Une machine impressionnante capable de poser simultanément les traverses et les rails, sur lesquels elle roule immédiatement après. Les traverses utilisées sont spécialement conçues pour résister aux conditions extrêmes du désert et supporter un poids considérable.

Quant aux rails, ils sont assemblés sur place à partir de barres de 18 mètres pour former des lignes de 500 mètres. Cette méthode permet de poser jusqu’à 3 kilomètres de rail par jour, une première en Algérie et en Afrique.

Défis et réalisations sur le terrain

Malgré les défis techniques, comme la construction d’un pont majeur sur l’oued Seybouse ou le terrassement d’un tronçon pour contourner une zone inondable, les progrès sont notables. Le rythme de réalisation est impressionnant avec 3 kilomètres de rail posés chaque jour. Déjà, plus de 40 kilomètres sur les 135 du tronçon Tindouf-Gara Djebilet ont été installés.

Ces avancées témoignent de l’efficacité des méthodes innovantes utilisées, marquant une première en Algérie et en Afrique. Ces réalisations illustrent l’engagement de l’Algérie à moderniser son réseau ferroviaire, malgré les défis inhérents à un tel projet d’envergure.