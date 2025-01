Algérie 2025 : lancement de 90 projets touristiques innovants

L’Algérie, pays aux multiples facettes, se prépare à un essor touristique sans précédent. D’ici 2025, elle compte lancer pas moins de 90 projets touristiques innovants pour valoriser son patrimoine et diversifier son offre. Ces initiatives ambitieuses visent à faire de l’Algérie une destination incontournable sur la carte du tourisme mondial. Dans cet article, nous vous dévoilerons les grandes lignes de cette stratégie audacieuse qui promet de transformer le paysage touristique algérien. Préparez-vous à découvrir une Algérie nouvelle, dynamique et résolument tournée vers l’avenir.

Un bond en avant dans le développement du tourisme algérien

Lors d’une récente séance plénière au Conseil populaire national, la ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Houria Meddahi, a annoncé une progression significative dans le secteur touristique algérien. Selon elle, à la fin de 2024, l’Algérie comptera 727 projets touristiques. Parmi ceux-ci, 90 seront achevés et prêts à être exploités dès 2025. Cette avancée s’inscrit dans le cadre d’une stratégie nationale visant à renforcer l’attractivité de l’Algérie sur la scène touristique mondiale, en valorisant ses richesses naturelles, culturelles et historiques.

Stratégie de valorisation des ressources pour renforcer l’attrait touristique

La ministre a souligné que 637 projets sont actuellement en cours d’exécution, témoignant d’une dynamique prometteuse pour améliorer l’attractivité touristique de l’Algérie. Un aspect crucial de cette stratégie est la mise en place de 80 zones dédiées au développement touristique, chacune avec un plan d’aménagement spécifique. Ces zones, réparties entre les wilayas côtières, les Hauts Plateaux et le Grand Sud, visent à diversifier l’offre touristique et à exploiter pleinement la richesse géographique et culturelle de l’Algérie.

Incitations à l’investissement pour booster le tourisme

Pour stimuler les investissements dans le développement des infrastructures touristiques, le gouvernement propose des terrains dédiés et offre des avantages fiscaux attrayants. Cette politique incitative vise à favoriser la création d’infrastructures modernes et conformes aux normes internationales. L’année 2025 sera une étape clé pour le tourisme algérien avec l’ouverture de 90 projets, augmentant ainsi la capacité d’accueil et l’attractivité du pays pour les touristes locaux et étrangers.