Algérie 2025 : les stratégies surprenantes pour accueillir sa diaspora en été

L’Algérie, terre d’accueil et de contrastes, se prépare à recevoir sa diaspora en été avec des stratégies surprenantes. En cette année 2025, le pays du Maghreb déploie une série d’initiatives innovantes pour attirer ses ressortissants établis à l’étranger. Des projets ambitieux qui visent à renforcer les liens entre la nation et sa diaspora, tout en dynamisant son économie locale. Découvrez dans cet article comment l’Algérie compte séduire sa diaspora lors de leurs vacances estivales.

Algérie : des mesures pour faciliter le retour estival de la diaspora en 2025

L’Algérie met en place une série d’initiatives pour assurer un accueil optimal à sa diaspora durant l’été 2025. Ces mesures, visant à améliorer les conditions de transport et d’accueil, ont été discutées lors d’une réunion entre Saïd Sayoud, ministre des Transports, et Sofiane Chaïb, secrétaire d’État chargé de la communauté nationale à l’étranger.

Les points d’entrée principaux du pays, notamment les aéroports et ports, seront au cœur de ces améliorations. Cette démarche s’inscrit dans le cadre des instructions présidentielles visant à garantir un accueil de qualité à la diaspora.

Des services améliorés pour la diaspora algérienne

Le ministre des Transports, Saïd Sayoud, a annoncé l’introduction de nouvelles améliorations dans les services offerts à la diaspora. Parmi ces mesures figurent des réductions tarifaires saisonnières, approuvées par les plus hautes autorités du pays, qui seront appliquées lors des retours estivaux au pays.

En outre, une rencontre avec les responsables d’Algérie Ferries est prévue afin d’examiner les préoccupations de la diaspora et de proposer des solutions adaptées. Dans le secteur aérien, Air Algérie a lancé une promotion spéciale « Otla », offrant des tarifs préférentiels à la diaspora pour les réservations effectuées jusqu’au 1er juin 2025.

Algérie Ferries et Air Algérie : des offres spéciales pour la diaspora

En vue de l’été 2025, Air Algérie a mis en place une offre promotionnelle « Otla », destinée à la diaspora. Cette offre, valable pour les réservations effectuées jusqu’au 1er juin, concerne les voyages programmés entre le 1er juin et le 31 août 2025, couvrant ainsi toute la haute saison estivale.

Parallèlement, Algérie Ferries prévoit d’effectuer 600 traversées entre juin et septembre 2025 pour répondre à la demande croissante sur les lignes reliant l’Algérie à l’Europe. Pour assurer ces traversées, la compagnie a renforcé sa flotte avec l’affrètement du navire grec El Venizelos, s’ajoutant à ses quatre bateaux habituels.