Algérie : 5200 tonnes de gaz envoyées en signe de solidarité énergétique à un pays voisin

L’Algérie, dans un geste de solidarité énergétique sans précédent, a envoyé 5200 tonnes de gaz à un pays voisin. Cette action témoigne de l’engagement du pays envers la coopération régionale et le soutien mutuel en matière d’énergie. Dans cet article, nous allons explorer les détails de cette initiative, ses implications pour les relations bilatérales et son impact sur la stabilité énergétique de la région. Restez avec nous pour découvrir comment l’Algérie renforce sa position en tant que leader énergétique régional tout en soutenant ses voisins dans des moments cruciaux.

Algérie : un soutien énergétique crucial pour la Tunisie

Dans un geste de solidarité énergétique, l’Algérie a expédié 5 200 tonnes de gaz liquéfié à la Tunisie pour faire face à une demande accrue en raison des températures hivernales. Le navire Gaz Honour a quitté les côtes algériennes le samedi 18 janvier avec cette cargaison vitale. Cette initiative intervient alors que la Tunisie connaît une hausse significative de sa consommation de gaz domestique, due aux conditions climatiques rigoureuses. L’Algérie confirme ainsi son rôle de partenaire énergétique fiable pour la Tunisie, renforçant les liens d’amitié et de coopération entre les deux pays.

La Tunisie reçoit une aide énergétique de l’Algérie

Face à la vague de froid qui sévit en Tunisie, l’Algérie a réagi promptement en mobilisant ses ressources pour aider son voisin. Le gaz liquéfié, essentiel pour le chauffage et la cuisine, a été expédié pour répondre à la demande croissante. À l’arrivée du navire Gaz Honour au port de Bizerte, les autorités tunisiennes ont supervisé le déchargement et la distribution du gaz. Un total de 2 600 tonnes de gaz a été alloué pour remplir les bouteilles de gaz domestique, qui seront distribuées en priorité dans les régions les plus touchées par le froid.

L’Algérie, un partenaire énergétique fiable pour la Tunisie

Le 25 décembre 2024, l’Algérie avait déjà fourni à la Tunisie une cargaison de 5 000 tonnes de gaz, soulignant son rôle crucial en tant que partenaire énergétique dans le nord de l’Afrique. Un autre navire est prévu pour partir vers le port de Bizerte prochainement, dans le cadre d’un programme d’approvisionnement régulier. La Tunisie, confrontée à une pénurie de stocks énergétiques et à une demande croissante de gaz domestique due à une vague de froid intense, bénéficie ainsi de ces livraisons qui assurent un approvisionnement continu en gaz pour des milliers de foyers tunisiens.