Algérie : adhésion historique à la Convention de La Haye, un pas vers l’internationalisation des actes publics

L’Algérie marque un tournant majeur dans son histoire juridique en adhérant à la Convention de La Haye. Cette décision, qui s’inscrit dans une volonté d’internationalisation des actes publics, ouvre de nouvelles perspectives pour le pays sur la scène internationale. Quels sont les enjeux et les implications de cette adhésion ? C’est ce que nous allons explorer dans cet article.

Restez avec nous pour comprendre comment cette évolution pourrait transformer l’administration publique algérienne et renforcer ses liens avec les autres nations.

L’Algérie rejoint officiellement la Convention de La Haye

Le 4 août 2025, l’Algérie a confirmé son adhésion à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961, qui vise à abolir l’obligation de légalisation des documents publics étrangers. Cette décision a été officialisée par le décret présidentiel n° 25-217, publié dans le Journal officiel n°55.

L’adhésion à cette convention facilite la circulation des documents officiels entre les pays signataires en remplaçant la procédure de légalisation diplomatique ou consulaire par une certification unique appelée apostille.

Implications de la Convention de La Haye pour la légalisation des actes publics étrangers

La Convention de La Haye simplifie le processus de validation des documents officiels en remplaçant la procédure traditionnelle de légalisation par une certification unique, l’apostille. Cette dernière concerne principalement les documents administratifs, les actes notariés et les déclarations officielles.

Cependant, les documents émis par des agents diplomatiques ou consulaires, ainsi que ceux liés à des transactions commerciales ou douanières, ne sont pas couverts par cette convention. L’apostille, qui doit être conforme à un modèle standard, atteste de la véracité de la signature, du statut du signataire et, si nécessaire, de l’identité du sceau ou timbre apposé sur le document.

Modalités d’application et durée de la Convention de La Haye

La Convention entre en vigueur 60 jours après le dépôt du troisième instrument de ratification, et pour les pays adhérant ultérieurement, 60 jours après leur dépôt officiel. Sa durée est de cinq ans, renouvelable tacitement, sauf dénonciation par un État, qui doit alors informer le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas six mois avant l’expiration du terme.

Ce dernier a également la charge de notifier aux États signataires les adhésions, objections, extensions territoriales et éventuelles dénonciations.