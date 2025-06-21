Algérie : Algérie Ferries dévoile une offre exceptionnelle pour la diaspora en 2025, découvrez les détails

L’Algérie est une destination qui fait rêver de nombreux voyageurs, et plus particulièrement la diaspora algérienne. Pour répondre à cette attente, Algérie Ferries a décidé de lancer une offre exceptionnelle en 2025. Cette initiative vise à faciliter les déplacements entre l’Europe et l’Algérie, tout en offrant des conditions de voyage optimales. Dans cet article, nous vous dévoilerons tous les détails de cette offre inédite.

Restez connectés pour découvrir comment Algérie Ferries compte révolutionner le voyage maritime pour la diaspora algérienne.

Algérie Ferries dévoile un programme estival 2025 riche en traversées et promotions

Algérie Ferries a annoncé un programme ambitieux pour l’été 2025, avec une augmentation significative des traversées et des offres promotionnelles attrayantes. La compagnie maritime prévoit 320 voyages entre l’Algérie, la France et l’Espagne, dont 200 vers la France et 120 vers l’Espagne. Les ports algériens d’Annaba, Skikda, Béjaïa, Alger et Oran seront reliés à Marseille et Sète en France, ainsi qu’à Alicante en Espagne.

Quatre navires, y compris le « Venizelos » affrété spécialement pour la saison, seront utilisés pour ces liaisons. Ces initiatives visent à attirer la diaspora et les voyageurs grâce à des tarifs compétitifs et des services optimisés.

Des tarifs compétitifs et des services optimisés pour séduire la diaspora algérienne

Algérie Ferries a mis en place des tarifs avantageux pour inciter la diaspora algérienne à revenir passer l’été au pays. Le PDG de la compagnie, Sofiane Boudarene, a souligné l’importance de ces tarifs « stimulants et compétitifs ». Les offres promotionnelles incluent les formules « Bahia », « Amel » et « Hana », qui permettent de voyager à moindre coût tout en bénéficiant d’un confort optimal.

Par ailleurs, Algérie Ferries a renforcé ses services pour améliorer l’expérience des voyageurs. Une équipe dédiée à la communication opérationnelle a été mise en place pour informer en temps réel sur les horaires des navires et les éventuels ajustements de programme. Des mesures ont également été prises pour garantir un transit fluide dans les ports.

Des mesures pour un transit fluide et une meilleure expérience voyageur

Algérie Ferries a renforcé ses infrastructures portuaires pour assurer un transit fluide. Un couloir vert a été mis en place pour les familles, des agents de sécurité sont présents pour guider les voyageurs et une équipe de maintenance est opérationnelle 24/7.

Des points de vente supplémentaires ont également été installés dans la gare maritime pour répondre aux besoins des passagers. Avec l’arrivée de nouvelles compagnies maritimes, le port d’Alger s’attend à accueillir près de 350 000 voyageurs et 180 000 véhicules cette saison, soit une augmentation significative par rapport aux années précédentes.