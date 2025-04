Algérie : anticipation grandissante pour le sommet économique africain de 2025, un événement majeur à ne pas manquer

L’Algérie est sur le point d’accueillir un événement d’envergure internationale qui suscite une anticipation grandissante : le sommet économique africain de 2025. Cet événement majeur, qui réunira les acteurs clés du développement économique du continent, promet d’être riche en débats et en opportunités.

L’Algérie, en tant que pays hôte, se prépare activement pour cet événement crucial pour l’avenir économique de l’Afrique. Restez connectés pour découvrir toutes les informations à ne pas manquer sur ce sommet qui s’annonce historique.

Algérie : Préparatifs en cours pour la 4e édition de la Foire commerciale intra-africaine

L’Algérie se prépare activement à accueillir la 4e édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF) en septembre prochain. Cette décision d’organiser cet événement majeur sur le sol algérien a été prise en 2023, suite à une évaluation positive des infrastructures du pays par la commission africaine.

Le choix de l’Algérie s’inscrit dans la stratégie du président Abdelmadjid Tebboune visant à renforcer l’intégration africaine et à promouvoir la coopération économique entre les pays du continent. Les préparatifs sont en bonne voie pour cette foire qui est considérée comme une plate-forme clé pour stimuler le commerce et l’investissement en Afrique.

Signature de l’accord pour la Foire commerciale intra-africaine et objectifs de l’événement

En avril 2024, un accord a été conclu entre le gouvernement algérien, la Banque Africaine d’Import-Export (Afreximbank), la Commission de l’Union africaine (CUA) et le Secrétariat de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) pour l’organisation de cette foire en Algérie.

Cet événement s’aligne parfaitement avec la vision du président algérien, Abdelmadjid Tebboune, qui vise à renforcer l’intégration africaine et à stimuler la coopération économique entre les pays africains. Le ministre du Commerce, Tayeb Zitouni, a souligné que l’objectif est de créer une base économique solide pour réaliser le développement durable et le bien-être des peuples d’Afrique.

Participation internationale et programme riche pour la Foire commerciale intra-africaine

La 4e édition de l’IATF, prévue du 4 au 10 septembre, promet d’être un événement d’envergure avec la participation attendue de 140 pays et 2000 exposants. Le programme de cette foire est riche et diversifié, comprenant une exposition commerciale, un sommet sur la mode, la musique, le cinéma, les arts et l’artisanat, les sports, la littérature, la gastronomie et les arts culinaires. Un forum de quatre jours sur le commerce et l’investissement est également prévu. Cette édition vise à surpasser la troisième édition qui s’est tenue en Égypte en 2023 avec plus de 1600 exposants.