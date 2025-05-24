Algérie au Conseil de Sécurité : Plaidoyer pour une résolution pacifique des conflits maritimes imminents

L’Algérie, membre actif du Conseil de Sécurité des Nations Unies, se positionne en fervent défenseur d’une résolution pacifique des conflits maritimes à venir. Face à l’escalade des tensions sur les mers et océans, le pays nord-africain plaide pour une approche diplomatique et non-violente. Cet article explore la position algérienne, ses arguments et les enjeux internationaux qui entourent cette problématique cruciale pour la paix mondiale.

Découvrez comment l’Algérie envisage de contribuer à la désescalade des conflits maritimes imminents, un sujet d’actualité brûlant en cette année 2025.

L’Algérie s’engage pour la résolution pacifique des conflits maritimes

Représentée par M. Dahmane Yahiaoui, l’Algérie a réaffirmé son engagement envers le règlement pacifique des litiges maritimes lors d’un débat de haut niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Soulignant l’importance du respect de la souveraineté nationale et de la non-ingérence dans les affaires intérieures des États, l’Algérie envisage de contribuer activement à tous les efforts internationaux visant à garantir la sécurité maritime.

L’Algérie insiste également sur le rôle crucial des mécanismes judiciaires internationaux compétents, tels que le Tribunal international du droit de la mer, dans la consolidation de l’état de droit et l’interprétation uniforme des normes internationales.

Rejet de l’Algérie de l’utilisation sélective de la sécurité maritime

L’Algérie, par l’intermédiaire de M. Yahiaoui, a exprimé son opposition à toute utilisation sélective de la question de la sécurité pour justifier des actions unilatérales ou imposer une réalité illégitime dans les espaces maritimes. Elle a réitéré son engagement total à participer activement à tous les efforts internationaux visant à garantir la sécurité maritime, soulignant que la protection des mers et des océans est une partie intégrante d’un ordre international basé sur la paix, la justice et le développement durable.

Appel de l’Algérie pour une approche globale et un soutien aux pays en développement

L’Algérie souligne la nécessité d’une approche globale pour faire face aux défis maritimes tels que la piraterie, les attaques armées contre les navires, le crime organisé, la pêche illégale, le terrorisme et la migration clandestine. Elle appelle à renforcer la coopération internationale et l’échange d’informations tout en respectant les principes du droit international.

L’Algérie plaide également pour un soutien accru aux pays en développement, notamment en Afrique, afin de renforcer leurs capacités nationales et de lutter contre les menaces maritimes. M. Yahiaoui a salué le cadre instauré par la Déclaration de Yaoundé en 2013, qui vise à renforcer la sécurité maritime dans le golfe de Guinée.