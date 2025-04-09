Algérie : augmentation spectaculaire des réserves de blé, un record historique atteint

L’Algérie, pays du Maghreb connu pour son riche patrimoine culturel et historique, fait aujourd’hui parler d’elle dans un tout autre domaine : l’agriculture. En effet, le pays vient de réaliser un exploit sans précédent en matière de production céréalière. Les réserves de blé ont connu une augmentation spectaculaire, atteignant un record historique.

Cette performance remarquable soulève de nombreuses questions sur les facteurs qui ont contribué à cette réussite et les implications pour l’économie algérienne. Dans cet article, nous allons explorer ces différents aspects pour comprendre comment l’Algérie a pu réaliser cet exploit agricole.

Algérie : une production de blé en hausse et des capacités de stockage renforcées

L’Algérie a intensifié sa production de blé et augmenté ses capacités de stockage. Lors de la prochaine campagne de moisson dans le sud du pays, l’Office algérien des céréales (OAIC) prévoit de réceptionner de nouveaux silos et centres de proximité. Le ministre de l’Agriculture, Youcef Cherfa, a annoncé l’ouverture de 260 centres de stockage d’ici juin prochain, portant la capacité de stockage globale à 17 millions de quintaux dans la région sud.

Ces efforts s’inscrivent dans le cadre d’une stratégie nationale visant à renforcer l’autosuffisance alimentaire et à optimiser la gestion des ressources céréalières.

Un programme ambitieux pour doubler les capacités de stockage de céréales en Algérie

En juillet 2024, le ministre de l’Agriculture, Youcef Cherfa, a lancé un programme audacieux visant à construire 30 silos et 350 centres de proximité de stockage de céréales. Ce plan, qui s’inscrit dans la stratégie du président Abdelmadjid Tebboune, vise à augmenter les capacités de stockage de céréales de 4 à 9 millions de tonnes. Parallèlement, les surfaces de blé à récolter au sud ont été étendues à près de 150 000 hectares, soit une augmentation de 40 000 hectares par rapport à la saison précédente.

De plus, l’OAIC a renforcé sa flotte de camions avec l’ajout de 120 véhicules supplémentaires, portant le total à plus de 1 500, afin d’optimiser la collecte et le transport des céréales.

Des défis logistiques et des pratiques frauduleuses entravent le stockage du blé en Algérie

Malgré ces avancées, le stockage du blé en Algérie fait face à des défis logistiques majeurs. Les tempêtes de sable, les attaques de moineaux et les essaims de criquets menacent les récoltes, tandis que l’éloignement des points de collecte complique la logistique. L’augmentation du nombre de centres de stockage vise à minimiser ces risques et à éviter des ruptures de charge coûteuses.

Par ailleurs, des pratiques frauduleuses, comme le détournement du blé pour l’élevage du mouton, sont dénoncées. Enfin, le marché de l’orge est sous tension, avec une demande croissante qui dépasse souvent l’offre, exacerbant ainsi les défis du secteur céréalier algérien.