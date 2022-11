Algérie auto : des crédits bancaires jusqu’à 80% pour le financement de voiture neuve chez Al Baraka Banque

Depuis le retour des importations de voitures neuves, de nombreuses offres ont vu le jour pour en acquérir au meilleur prix. Dans cette optique, une banque a fait sensation en proposant des crédits bancaires pouvant aller jusqu’à 80 % pour l’achat d’un nouveau véhicule.

Cette banque c’est Al Baraka Bank Algérie une des institutions financières les plus populaires du pays. Cette offre est un prêt qui vous permet de financer l’achat d’un véhicule neuf et rentre dans le cadre des prêts à la consommation.

Un prêt qui permettra de relancer le secteur automobile

Lors de la présentation de son offre, la banque a clairement affiché ses objectifs. Ce financement a ainsi pour ambition de relancer le secteur automobile mais également de permettre aux Algériens d’acquérir des voitures neuves.

En effet, avec la situation actuelle, plusieurs secteurs d’activités fonctionnent au ralenti et le pouvoir d’achat est au plus bas. La banque va s’associer à différents grands noms du secteur automobile pour lancer ce projet.

L’objectif est de proposer une large gamme de véhicules neufs. Les productions locales seront également proposées afin de leur donner un coup de pouce. Afin d’atteindre le plus de gens possible, l’étude de dossier sera facilité et l’obtention du crédit plus rapide.

Un financement sous conditions pour l’achat d’un nouveau véhicule

Le prêt bancaire qu’offre la banque a pour objectif de couvrir jusqu’à 80% du prix du véhicule. Une offre exceptionnelle car en temps normal les banques n’octroient que 50 à 70% du prix. Al Baraka Bank en lançant cette offre entend ainsi toucher un large public.

Les professionnels mais également les particuliers vont pouvoir bénéficier de ce prêt. Bien entendu, certaines conditions doivent être remplies pour obtenir un financement. Les conditions sont d’ordre financier.

L’obtention du prêt dépend du revenu de l’emprunteur. Il dépend également des prêts en cours de ce-dernier. Afin de promouvoir ce financement, la banque compte ouvrir plusieurs agences à travers le pays.