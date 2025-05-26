Algérie-BID : Pas d’endettement extérieur envisagé, révèle le président de la banque islamique

L’Algérie et la Banque Islamique de Développement (BID) sont au cœur d’une actualité économique majeure. Le président de la BID a récemment fait une déclaration surprenante concernant l’endettement extérieur de l’Algérie. Selon lui, aucun emprunt à l’étranger n’est prévu pour le moment. Cette annonce intervient dans un contexte économique particulier pour l’Algérie.

Découvrez dans cet article les détails de cette déclaration et ses implications pour l’économie algérienne.

Algérie et BID : Signature d’un nouveau cadre de coopération

Un nouvel accord de coopération a été signé entre l’Algérie et la Banque islamique de développement (BID), prévoyant des services financiers et d’assurance pour l’Algérie à hauteur de 3 milliards de dollars pour la période 2025-2027. L’annonce a été faite par le président de la BID, Muhammad Sulaiman Al-Jasser, lors d’une conférence de presse conjointe avec le ministre algérien des Finances, Abdelkrim Bouzred.

Cette signature s’est déroulée dans le cadre des Assemblées annuelles de la BID, organisées sous le patronage du président algérien, Abdelmadjid Tebboune. Ce nouvel accord marque un tournant dans le partenariat entre l’Algérie et la BID.

Services de financement et d’assurance pour l’Algérie

Le cadre de coopération prévoit des services de financement et d’assurance pour l’Algérie, d’une valeur totale de 3 milliards de dollars, sur la période 2025-2027. Ces services seront fournis en fonction des besoins spécifiques du pays. Toutefois, si l’Algérie décide de ne pas utiliser ces fonds, ils resteront disponibles au sein de la banque.

Le président de la BID a souligné que ce nouvel accord n’implique pas nécessairement des prêts ou un endettement extérieur pour l’Algérie, mais offre plutôt un cadre de coopération flexible avec un plafond financier défini pour les trois prochaines années.

Quatre axes d’appui pour soutenir l’économie algérienne

L’accord signé entre l’Algérie et la BID comprend quatre axes d’appui majeurs. Il vise à renforcer les instruments de la finance islamique, atténuer les effets du changement climatique, promouvoir l’autonomisation des femmes et des jeunes, et développer les capacités et compétences.

Ces axes sont conçus pour soutenir les secteurs clés de l’économie algérienne, favorisant ainsi la compétitivité, la diversification économique, le développement des infrastructures et l’appui au secteur privé. Cet accord stratégique s’inscrit dans une volonté commune de stimuler la croissance économique et le développement durable en Algérie.